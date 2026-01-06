　
社會 社會焦點 保障人權

詐欺犯不滿求刑法庭內大暴走　拍桌嗆檢「銬我啊」再添一罪

▲劉男詐騙女子60多萬元投資外國股票再轉匯3人頭帳戶。（AI協作圖／記者唐詠絮製作，經編輯審核）

▲劉男詐騙女子60多萬元投資外國股票再轉匯3人頭帳戶。（AI協作圖／記者唐詠絮製作，經編輯審核）

記者唐詠絮／彰化報導

一名劉姓男子以歐元投資外國股票為名，網路詐騙一名女子超過61萬元，再轉匯入3個人頭戶，竟在法院開庭時，因不滿檢方求刑，當庭拍桌、咆哮，甚至揚言「想衝過去」攻擊檢察官，再添一條「違反法庭秩序命令罪」。詐欺罪被判處有期徒刑一年，犯罪所得61萬7,261元全數沒收，還因藐視法庭被加判拘役15天，可謂罪上加罪，得不償失。

害慘女子慘失61萬餘元 3人淪人頭戶

根據判決書，被告劉男於民國111年間，透過交友軟體認識女被害人。兩天後，就開始他的詐騙計畫。他向對方佯稱，可以用歐元購買外國股票獲利，誘使其一步步踏入陷阱，騙取6張信用卡的卡號及驗證碼，隨後在短短10天內，密集盜刷消費。除此之外，劉男更指示女子將現金匯入他指定的3個人頭帳戶。再層層轉匯。女子因詐騙而損失的金額高達61萬7,261元。

犯後態度惡劣　法庭上拍桌叫囂揚言攻擊

彰化地方法院審理時。劉男因不滿檢察官的具體求刑，竟在法庭上大暴走，當場拍桌，表達憤怒。經法警上前制止，以及審判長依據《法院組織法》命令他坐好、遵守秩序後，非但沒有收斂，反而變本加厲。
他再度拍桌，並對著蒞庭的檢察官大聲恫嚇「把我銬起來啦，我現在情緒很激動，我想衝過去（指檢察官）！」已嚴重妨害法庭秩序，干擾審判程序的進行。

▲▼ATM轉帳示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲劉男詐騙女子60多萬元投資外國股票再轉帳進入3人頭帳戶。（圖／取自免費圖庫pixabay）

兩案併罰　詐欺罪判一年、藐視法庭再加拘役

針對詐欺取財部分，法院審理後認為，劉男利用網路交友詐騙，造成被害人鉅額財產損失，犯罪情節重大。雖然他在偵審過程中坦承犯行，但考量他犯罪手法、所造成的損害，他在法庭上的惡劣態度 ，法官認為難認其有真誠悔悟之心。因此詐欺案件，判有期徒刑一年 ，並宣告沒收其全部犯罪所得61萬7,261元，若無法沒收將追徵其價額。

而他當庭咆哮、違反法官命令的部分，則依《法院組織法》第95條「違反維持法庭秩序命令罪」判處拘役15日 ，如易科罰金。

詐欺犯不滿求刑法庭內大暴走　拍桌嗆檢「銬我啊」再添一罪

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

