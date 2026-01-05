路考未過失言行賄　79歲嬤「構成貪污罪」獲緩刑...考到駕照了

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東79歲陳姓阿嬤為了能開車載運蔬菜販售，報考小型車駕駛執照，成為監理站路考考生。她於2024年9月2日順利通過筆試，但之後分別在9月19日、10月8日及22日參加路考，均未能過關。直到同年11月15日再次應試確定未通過時，因心急於取得駕照以維持生計，情緒失控之下，向擔任考驗員的交通部公路局高雄區監理所陳姓技士央求放行，並表示願意支付「所費」作為通過路考的對價。

不過，陳姓技士當場嚴正拒絕收受任何財物，並立即終止該次路考測驗，全程依法處理。事後，相關情事經檢警偵辦，法院審理時認定，陳姓阿嬤雖未實際交付金錢，也未提出具體金額，但其以「所費」作為交換條件，行為已符合貪污治罪條例所稱的「行求」要件，構成對於公務員違背職務之行求賄賂罪。

法院指出，本案有卷內相關事證可資佐證，足認被告自白與事實相符，依法依貪污治罪條例第11條第4項、第1項論罪。不過，在量刑方面，法官考量多項減輕事由，包括陳姓阿嬤於偵審過程中坦承犯行，符合自白減刑規定；另其行賄未具體提出金額，且未實際交付或事先準備財物，情節屬輕微，依法再予減刑。

法院同時審酌，陳姓阿嬤以種植、販賣蔬菜維生，須考取駕照方能自行駕車販售，因多次路考失利而一時失言，並非預謀行賄；案發時已屆79歲高齡，過往並無任何前科，犯後態度良好，始終坦承不諱。

另查，她於案發後已報名駕訓班學習，並在半年前順利考取駕駛執照，顯示再犯風險不高。因此判決陳姓阿嬤有期徒刑3月，並褫奪公權1年，另宣告緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並須於判決確定之日起1年內，接受法治教育2場次。全案可上訴。