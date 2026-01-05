　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

路考未過失言行賄　79歲嬤「構成貪污罪」獲緩刑...考到駕照了

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東79歲陳姓阿嬤為了能開車載運蔬菜販售，報考小型車駕駛執照，成為監理站路考考生。她於2024年9月2日順利通過筆試，但之後分別在9月19日、10月8日及22日參加路考，均未能過關。直到同年11月15日再次應試確定未通過時，因心急於取得駕照以維持生計，情緒失控之下，向擔任考驗員的交通部公路局高雄區監理所陳姓技士央求放行，並表示願意支付「所費」作為通過路考的對價。

不過，陳姓技士當場嚴正拒絕收受任何財物，並立即終止該次路考測驗，全程依法處理。事後，相關情事經檢警偵辦，法院審理時認定，陳姓阿嬤雖未實際交付金錢，也未提出具體金額，但其以「所費」作為交換條件，行為已符合貪污治罪條例所稱的「行求」要件，構成對於公務員違背職務之行求賄賂罪。

法院指出，本案有卷內相關事證可資佐證，足認被告自白與事實相符，依法依貪污治罪條例第11條第4項、第1項論罪。不過，在量刑方面，法官考量多項減輕事由，包括陳姓阿嬤於偵審過程中坦承犯行，符合自白減刑規定；另其行賄未具體提出金額，且未實際交付或事先準備財物，情節屬輕微，依法再予減刑。

法院同時審酌，陳姓阿嬤以種植、販賣蔬菜維生，須考取駕照方能自行駕車販售，因多次路考失利而一時失言，並非預謀行賄；案發時已屆79歲高齡，過往並無任何前科，犯後態度良好，始終坦承不諱。

另查，她於案發後已報名駕訓班學習，並在半年前順利考取駕駛執照，顯示再犯風險不高。因此判決陳姓阿嬤有期徒刑3月，並褫奪公權1年，另宣告緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並須於判決確定之日起1年內，接受法治教育2場次。全案可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 0204 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／日本6.2地震！　最大震度5強
蔡依林大巨蛋「最強後援蔡媽媽」！70歲凍齡美貌秒被認出
台股破3萬！財經專家嘆「5檔貢獻725點」：其它股票莊孝維？
快訊／委內瑞拉總統府周圍爆「激烈槍戰」
黃仁勳點名多個「台灣大廠供應鏈」　AI系統量產關鍵角色
房市核彈現形！　全台建商被迫停工
黃仁勳秀Rubin家族六大晶片　點名台積電COUPE新技術

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／基隆男到崁仔頂買魚！突身體不舒服　倒臥車內失去呼吸心跳

中和鐵皮倉庫「狂燒400平方公尺」！　環保局籲5區民眾緊閉門窗

彰化女騎士噴飛「倒栽蔥」卡3米圳溝樹幹　搶救4小時仍不治

快訊／台東兄弟酒後口角！弟揮刀「刺進哥腹部」　臟器外露急送醫

鄭文燦涉貪案馬拉松式勘驗累癱　辯方質疑檢方「洗筆錄」引激辯

台東休旅車轉彎加油…遭對向大貨車「猛撞對折」！駕駛重傷不治

詐欺犯不滿求刑法庭內大暴走　拍桌嗆檢「銬我啊」再添一罪

快訊／中和民享街鐵皮倉庫大火！焦黑濃煙竄空　警消出動85人搶救

離婚協議「男方房子過戶給子女」　前妻爭入住慘輸

野柳海洋世界「海獅海豹」像被囚禁　住處不如豬圈

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

下一個委內瑞拉？ 川普點名3國「最好小心點」

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

快訊／基隆男到崁仔頂買魚！突身體不舒服　倒臥車內失去呼吸心跳

中和鐵皮倉庫「狂燒400平方公尺」！　環保局籲5區民眾緊閉門窗

彰化女騎士噴飛「倒栽蔥」卡3米圳溝樹幹　搶救4小時仍不治

快訊／台東兄弟酒後口角！弟揮刀「刺進哥腹部」　臟器外露急送醫

鄭文燦涉貪案馬拉松式勘驗累癱　辯方質疑檢方「洗筆錄」引激辯

台東休旅車轉彎加油…遭對向大貨車「猛撞對折」！駕駛重傷不治

詐欺犯不滿求刑法庭內大暴走　拍桌嗆檢「銬我啊」再添一罪

快訊／中和民享街鐵皮倉庫大火！焦黑濃煙竄空　警消出動85人搶救

離婚協議「男方房子過戶給子女」　前妻爭入住慘輸

野柳海洋世界「海獅海豹」像被囚禁　住處不如豬圈

快訊／基隆男到崁仔頂買魚！突身體不舒服　倒臥車內失去呼吸心跳

三星掌門人李在鎔逛北京商場　詢問馬桶行情...帶走一隻Labubu

快訊／日本鳥取縣6.2地震！　最大震度5強

《鋼鐵人2》米基洛克才遭趕離節目！　又被房東「起訴驅逐」

中和鐵皮倉庫「狂燒400平方公尺」！　環保局籲5區民眾緊閉門窗

彰化女騎士噴飛「倒栽蔥」卡3米圳溝樹幹　搶救4小時仍不治

CES2026／ROG攜手小島秀夫聯名筆電亮相　同場加映電競眼鏡XREAL R1

空腹喝「高糖飲品」罹癌機率增　醫警告：正慢慢腐蝕大腸！

台股破3萬！財經專家嘆「5檔貢獻725點」：其它股票莊孝維？

超迷信三大星座！TOP 1認定一種說法就會照著走　自我感覺掌控了命運

劉在錫長相醜or帥?觀相老師直接失言XD

社會熱門新聞

高院審判長撤銷柯文哲交保！男嗆「7天後回家」下場曝

洗錢306億起訴　茗香園冰室老闆500萬交保

晚安小雞快出獄　1原因恐被遣送中國

台中太平8戶民宅遭大火吞噬！16歲少女送醫

快訊／中和鐵皮倉庫大火！警消出動85人搶救

即／速食店女孩控遭侵犯亡　主管早已下落不明

即／彰化女騎士離奇噴飛　倒頭栽卡溝命危

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

高虹安貪污案　高檢署正式提上訴

阿嬤騎車逆向鬼切　被客運撞狂拍叫痛

左轉撞飛阿嬤！肇事男辯：她沒走斑馬線

黃國昌防火牆崩塌　凱思國際負責人可能列貪汙被告

桃園轎車「保齡球式」撞噴6機車

即／台中某國小驚傳墜樓　30多歲女不治

更多熱門

相關新聞

外聘講師強制猥褻女職員台南地院判8月徒刑、緩刑3年

外聘講師強制猥褻女職員台南地院判8月徒刑、緩刑3年

一名王姓外聘講師於授課前，在單位貴賓室內對女職員強制猥褻，經檢察官提起公訴後，台南地院依強制猥褻罪，判處王男有期徒刑8月，緩刑3年，並須於緩刑期間接受保護管束及完成4場次法治教育課程，全案仍可上訴。

79歲婦路考4次沒過　想給「所費」換駕照挨告

79歲婦路考4次沒過　想給「所費」換駕照挨告

男信義區撿屍女友人　賠120萬換免囚

男信義區撿屍女友人　賠120萬換免囚

女課長浮報員工薪資賺差額　涉侵占69萬下場曝

女課長浮報員工薪資賺差額　涉侵占69萬下場曝

4度猥褻侵犯未成年妹　他搬家接受治療獲緩刑

4度猥褻侵犯未成年妹　他搬家接受治療獲緩刑

關鍵字：

阿嬤駕照路考求賄法律判決緩刑賣菜

讀者迴響

熱門新聞

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

陸網紅被騙至「柬埔寨」遭打斷腿流浪街頭

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸

小時候超冷「穿1物睡覺保暖」　會被阿嬤大罵

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

快訊／8級強風！　越晚越冷最凍時間曝

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

台劇女神低胸睡衣「北半球被看光」色誘出軌渣尪！

急凍4天！　挑戰跌破5℃首波寒流

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

高院審判長撤銷柯文哲交保！男嗆「7天後回家」下場曝

雙北「24小時丟垃圾」免追車！神秘機台被讚爆

更多

最夯影音

更多
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面