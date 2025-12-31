　
AI時代更要好好閱讀！日本新銳才女提倡「半身哲學」用書本的密度對抗資訊碎片化

▲▼ 閱讀,價值,AI,時代,三宅香帆,偶然性,勞動史,日本,半身哲學,文學 。（圖／擷取自「三宅香帆 Kaho Miyake」YouTube頻道）

▲以《為什麼我們無法一邊工作一邊看書》引發共鳴的日本新銳才女三宅香帆認為，在凡事問AI的時代，書本獨有的「偶然性」與「高資訊密度」，才是演算法無法取代、給予大腦救贖的珍貴價值。（圖／擷取自「三宅香帆 Kaho Miyake」YouTube頻道）

記者萬玟伶／綜合報導

在這個凡事問AI就能秒得答案的速食時代，你有多久沒有靜下心來翻完一本書了？現代人工作繁忙，下班後往往只剩下滑手機的力氣，不禁讓人懷疑，當所有資訊都能透過網路搜尋和生成式AI唾手可得時，「讀書」這件事究竟還剩下什麼價值？

針對這個大哉問，以暢銷書《讓全世界愛上我推：用自己的話, 寫出人人追蹤的社群爆文術》、《為什麼我們無法一邊工作一邊看書（暫譯：なぜ働いていると本が読めなくなるのか）》引發無數年輕人共鳴的日本新銳文藝評論家三宅香帆，給出了一個發人深省的答案——正是因為AI太過便利，讀書帶來的「偶然性」才顯得無可取代！

日本《朝日新聞》報導，90後才女作家，精準剖析現代人的「閱讀焦慮」 三宅香帆（Miyake Kaho），1994年出生於高知縣，畢業於京都大學研究所。她不僅是備受矚目的文藝評論家，更以敏銳的社會觀察力著稱。她獲選新書大賞的作品，精準切中現代勞動者「想看書卻看不進去」的痛點，並且從勞動史的角度剖析閱讀習慣的變遷，讓她成為近期日本出版界最受關注的年輕論客之一。

與AI資訊密度的對決！書本是「壓縮後的精華」
面對AI技術飛速發展，三宅香帆在受訪時直言，閱讀最大的意義在於接觸「自己以外的文脈」與外部世界。她分析，現在向AI提問雖然能得到暫定的解答，但那終究是基於現有數據的整理。例如詢問AI「為什麼工作時無法讀書」，AI可能會列出關於現代人時間管理或閱讀習慣的統計數據，但三宅香帆選擇回溯歷史，將近代日本人的工作方式與閱讀習慣連結，引入「勞動史」的觀點，這種跨越類別與文脈的獨特洞察，是AI目前無法模仿的人類智慧。

談及日常資訊的攝取，三宅香帆表示自己雖然也會看YouTube或聽Podcast，但若追求「資訊密度」，書籍仍是首選。她認為，書本將龐大的資訊與思考壓縮在有限的篇幅中，若要將一本書的內容改用口頭說明，將耗費數倍的時間。對於想深入探究的議題，她傾向於閱讀，而將AI定位為解決手機操作或應用程式問題的「工具」，謹守「機器的事問機器」的原則。她也坦言，在進行深入調查時，由於AI並未學習過所有書籍內容，目前的效果仍不如預期。

拒絕演算法餵養，擁抱「意料之外」的驚喜
在講求效率的時代，許多人傾向選擇「預知會有回報」的內容，但三宅香帆卻反其道而行，認為書籍的「偶然性」才是魅力所在！

她指出，書本雖然不像AI能給出標準答案，甚至讀了也不確定是否有立即回報，但往往能展現出超乎讀者想像與預測的世界。比起演算法精準推播的舒適圈，她更享受那種「原本不知道的世界突然在眼前展開」的意外之喜。

從Bookoff獲得救贖，提倡「半身」社會
回顧成長歷程，三宅香帆透露，故鄉高知的二手連鎖書店Bookoff曾是她在十幾歲感到窒息時的避風港，是書籍連結了她與外面的世界。

面對家鄉人口減少與勞動力短缺的議題，她也提出了獨到的見解，呼籲社會應從過去「全身全靈」奉獻給公司的傳統模式，轉型為無論性別都能以「半身」投入工作，同時兼顧家事、育兒與興趣的永續社會。

她認為，並非年輕人不想工作，而是大家希望能雙薪並持續工作，但這仍需要企業高層轉變意識，創造能與生活共存的職場環境。

01/01 全台詐欺最新數據

日本近年出現大量中國人以開設公司名義取得「經營管理簽證」，實際上卻是「假創業真移民」，真實目的是為了取得居留權，而非創業。這些公司的特點是資本額僅達最低門檻500萬日圓，而在短短2年內，全日本就有超過7000間這樣的空殼公司。

日本推「反間諜法」防外部勢力入侵

2025「10大科技黑話懶人包」看完秒懂

27.1萬股民注意！國泰00881配息2.65元　年化配息率16％

