社會 社會焦點 保障人權

快訊／造謠「北京鼎泰豐」遭掏空　董座和股市聞人孫鐵漢遭起訴

▲▼ 恒泰豐股東 韓家宸。（圖／記者任以芳攝）

▲北京鼎泰豐前董事長韓家宸不滿遭誹謗掏空公司提告成功。（資料照／記者任以芳攝）

記者劉昌松／台北報導

北京鼎泰豐去年爆發經營權糾紛，前北京恒泰豐董事長韓家宸遭指經營不當、掏空公司，且未說明4.65億元資金流向，韓家宸不滿名譽受損提告，台北地檢署調查後，認為接任的北京恒泰豐董事長林禮宏及股市聞人孫鐵漢以召開記者會、在媒體登廣告爆料的行為涉嫌加重誹謗，31日將林、孫都提起公訴。

北京巨人控股公司在取得知名小吃「鼎泰豐」商標使用權後，在大陸投資設立北京恒泰豐餐飲公司(即北京鼎泰豐)，2024年8月突傳出，北京鼎泰豐要結束華北14家門市（含廈門1家）的經營，母公司北京巨人控股公司10月召開臨時股東會，獲派兼任北京鼎泰豐董事長的林禮宏宣布要重啟門市，但新舊團隊交接爆發紛爭。

北檢起訴指出，林禮宏在2024年10月22日先召開記者會，稱原任董事長韓家宸經營不當，有財務問題未交代清楚，未經母公司北京巨人報准，就逕自宣布關閉分店，接著董事李韻珊的丈夫孫鐵漢再向《鏡周刊》爆料，指控韓家宸掏空公司、金流不明，有高達新台幣4.65億元流向韓家宸掌控的哲漢、壓馬路、永康街(北京)等公司。

同年11月5日，林禮宏在財經報紙刊登廣告，「給華北鼎泰豐員工的公開信揭穿韓家宸急匆匆關店的真相」，稱韓家宸「怕大股東要來查帳」、「違法挪移恒泰豐公司大筆資金，擔心任內財務疑義東窗事發，拒絕移交」。檢察官調查後，將孫鐵漢與林禮宏都依績重誹謗罪嫌起訴。

01/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

