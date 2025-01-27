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台鐵「1933專線」8個月通報3259件　阻止250起入侵路線事故

▲▼台鐵基隆成功路平交道險象環生 65歲男子徘徊軌道險釀悲劇。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲入侵台鐵平交道可罰1.5萬到9萬元。（示意圖／記者郭世賢翻攝）

記者李姿慧／台北報導

為能即時處理路線緊急狀況，台鐵設有「1933」通報專線，根據統計，去年8個月內，通報「侵入路線」及「平交道設備故障」高達3259通，平均每天超過10通通報，其中防止侵入路線事故和二次事故250件，台鐵公司提醒，春節返鄉出遊要遵守平交道規範，入侵可罰1.5萬到9萬罰鍰並記點。

台鐵設置「1933」24小時緊急通報專線，是市話與手機均可撥打的免費服務，專為發現軌道、平交道、橋樑及隧道等有障礙物或其他潛在危險情況的民眾通報設計。台鐵公司統計，截至113年8月已受理「侵入路線」及「平交道設備故障」通報3259通，並有效防止侵入路線事故或二次事故250件。若民眾發現任何異常，應立即撥打專線通報，專業人員將即時處理，以防止事故發生。

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平交道為鐵路與道路交會的關鍵點，台鐵公司表示，歷年事故統計顯示，因駕駛人或行人未依規定停等、闖越或不當停車導致的意外時有發生，輕則造成交通堵塞，重則導致嚴重傷亡。

台鐵指出，根據《道路交通管理處罰條例》第54條規定，駕駛人於鐵路平交道應遵守號誌、標誌與指揮，違規者可處1萬5000元至9萬元罰鍰，並記違規點數，用路人遵守法規不僅是義務，更是保障自身與他人生命安全關鍵。

台鐵呼籲駕駛人、行人及旅客於春節期間提高警覺，尤其於平交道附近減速慢行，並依交通號誌指示通過，並積極利用「1933」24小時緊急通報專線，共同維護行車安全。

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