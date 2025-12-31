　
政治

綠黨團周五院會再提國防特別條例　示警中共軍演是戰爭開打前奏

▲▼民進黨團記者會，黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長沈伯洋。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨團記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

中共繞台軍演昨落幕，民進黨團副幹事長沈伯洋今（31日）指出，此次軍演火箭軍正式具備角色，且遠火打擊點迫近我方24浬，威脅強度更勝2022年（時任美國眾議院議長裴洛西訪台），黨團幹事長鍾佳濱則引述前政委張景森的話，耗資龐大的軍演絕對不是謝幕的煙火秀、解放軍快閃秀，往往是真實戰爭開打的前奏；民進黨團周五院會會再提出將1.25兆國防特別條例排入議程交付審議，若不支持就是擋軍購、破壞國家安全。

民進黨團幹事長鍾佳濱昨指出，軍隊能否保衛國家，靠的是軍人和其武器是否精良，不是靠薪水，「只有僱傭兵才是看著酬勞去打仗」。民進黨團肯定軍人努力，不斷維持提升其待遇，但今天問題不是待遇，而是我方在對岸不斷提升、挑釁情況下，有無足夠軍備防衛國家安全。這番言論被部分粉專、國民黨人士斷章取義，痛批難道是要國軍做功德嗎？

對此，鍾佳濱今天回應，指國民黨擋軍購擋到無所不用其極，還有網軍配合來扭曲，昨天立院程序委員會中，國民黨聲稱他們沒有擋，因為「議程未審定」，那民進黨團要問，如果沒有要擋，為什麼不支持民進黨將軍購特別條例、國防預算納入審議？

鍾佳濱強調，自己昨日的發言很清楚，感謝國軍保家衛國，民進黨盡力提升國防、國軍待遇，我們要強化國防軍備，讓保衛國家的軍人能夠有精良的武器執行保家衛國任務，這才是重點。

▲▼民進黨立院黨團於黨團記者室召開「國民黨跨年賀禮？侵吞人民四百億！」記者會，立委鍾佳濱、林月琴、張雅琳、范雲出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／記者湯興漢攝）

鍾佳濱表示，民進黨長年推動國軍待遇，包括營舍翻新、各項福利的改善，因此要強調，軍人保家衛國值得民進黨尊崇，但這部分在野不但不支持，反而在那譏笑，沒有針對第一線戍守國家的官兵給予特別補貼，反而是齊頭式的調薪，「這種調薪，我們認為不能夠來鼓勵我們國軍弟兄的士氣」。因此，對於這樣的待遇條例，已經由行政院送請大法官解釋。

鍾佳濱也說，請國民黨不要再假惺惺，就等著看周五議程未審定，民進黨團會再提出將特別條例排入議程交付審議，「你們到底支不支持？」不支持就是擋特別條例、擋軍購、破壞國家安全，阻撓國家國軍弟兄姊妹們為國家來保衛。

而針對昨日落幕的中共繞台軍演，鍾佳濱先引述段前政委張景森的話，耗資龐大的軍演絕對不是謝幕的煙火秀往往是真實戰爭開打的前奏，所以絕對不要以為，昨天短暫一天的軍演是解放軍的快閃秀。

鍾佳濱指出，軍演1天背後潛藏各種聯合軍種的搭配，也是在測試、麻痺台灣社會的警覺，這可能是未來接二連三不斷挑釁、刺激、刺探台灣國防界線，絕對不能掉以輕心，軍演一次比一次迫近台灣國防邊線，也讓國軍守備更加耗費，應嚴肅正視這樣的「消耗戰」。

鍾佳濱說，也因此，解放軍打的是消耗戰，國防預算、軍購特別條例不能再這樣任由在野黨阻擋，呼籲朝野不分政黨，為了保護自己的國家，不要再去擋特別條例、國防預算癱瘓國防。

▲▼民進黨團記者會，黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長沈伯洋。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨團副幹事長沈伯洋。（圖／記者詹詠淇攝）

黨團副幹事長沈伯洋則分析，環台軍演嚴重程度可能為4個種類，接近程度、持續時間的長短、所釋出的訊息以及科目、不同軍種豐富程度，都可以做比較。這次軍演與2022年（時任美國眾議院議長裴洛西訪台）那次較接近。

沈伯洋指出，2022年那次持續時間較長，但接近程度沒那麼近；這次倒過來，持續時間較短，但因為這次最後一個遠火打擊點離我方24浬特別近，嚴重程度就會往上提高。

沈伯洋進一步指出，中共今年上次軍演時，火箭軍角色還不具備，但現在具備了，「簡單來講它的軍種參與的豐富程度變多了」。最後則是中共在網路上釋出的訊息，除了用合成照片暗示「我們現在離你飛得非常近」外，相關假訊息、假帳號變得非常多，數量也較以往高，因此必須嚴陣以待，「這一次軍演的強度，至少比過往幾次都來得更高」。

 
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

鍾佳濱沈伯洋中共軍演國防預算國防特別條例

