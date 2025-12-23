機車鑰匙都掛葫蘆　健身男拿錯挨告竊盜「2關鍵」自救

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）平時會前往健身房運動，去年10月間他運動完準備離開，卻因為「葫蘆吊飾」過於相像，誤拿了A男的鑰匙，進而挨告涉嫌竊盜。不過，高雄地院法官表示，阿強在拿取鑰匙的過程中沒有任何猶豫，發現無法發動機車，還費力牽到機車行更換鎖頭，應當是誤認而非有意竊盜，最終裁定他無罪。

▲阿強拿錯鑰匙串，因而被捲入竊盜官司。（示意圖／記者黃翊婷攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強去年10月間前往高雄市某健身房運動，結束之後從置物櫃取下一串掛有葫蘆吊飾的鑰匙，隨即離去；接著，在同一間健身房運動的A男發現自己的鑰匙串不見了，連忙報警處理，警方這才循線找上阿強。

阿強到案之後堅詞否認犯罪，他表示，兩人的鑰匙串都掛有葫蘆吊飾，他沒有仔細看，才會不小心拿錯，況且當時他發現鑰匙無法發動機車，以為是鑰匙孔壞掉，還自己牽到機車行換鎖，機車鑰匙已被機車行老闆回收，另一把鑰匙和吊飾則被他保留下來，「因為我當時還是認為這是我的。」

高雄地院法官表示，經比對證據照片，發現阿強的鑰匙串和A男的鑰匙串確實十分相似，而且阿強在置物櫃拿取鑰匙時，沒有絲毫猶豫或左右張望，接著他直接前往停車場，嘗試發動自己的機車，但試了很久都無法順利發動，便以「用腳撐地」的方式移動機車，前往機車行換鎖。

法官提到，如果阿強是故意竊取A男的鑰匙，何必拿著別人的鑰匙去發動自己的機車，發現發不動還牽去機車行換鎖，甚至在換鎖之後仍持續保留其餘的鑰匙和吊飾，種種行為更像是誤拿，而非有意竊取。

最終，法官認為此案檢方證據不足，現有證據無法證明阿強有犯罪行為，所以裁定他無罪，全案仍可上訴。