　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

機車鑰匙都掛葫蘆　健身男拿錯挨告竊盜「2關鍵」自救

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）平時會前往健身房運動，去年10月間他運動完準備離開，卻因為「葫蘆吊飾」過於相像，誤拿了A男的鑰匙，進而挨告涉嫌竊盜。不過，高雄地院法官表示，阿強在拿取鑰匙的過程中沒有任何猶豫，發現無法發動機車，還費力牽到機車行更換鎖頭，應當是誤認而非有意竊盜，最終裁定他無罪。

機車,機車掛鉤（圖／記者黃翊婷攝）

▲阿強拿錯鑰匙串，因而被捲入竊盜官司。（示意圖／記者黃翊婷攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強去年10月間前往高雄市某健身房運動，結束之後從置物櫃取下一串掛有葫蘆吊飾的鑰匙，隨即離去；接著，在同一間健身房運動的A男發現自己的鑰匙串不見了，連忙報警處理，警方這才循線找上阿強。

阿強到案之後堅詞否認犯罪，他表示，兩人的鑰匙串都掛有葫蘆吊飾，他沒有仔細看，才會不小心拿錯，況且當時他發現鑰匙無法發動機車，以為是鑰匙孔壞掉，還自己牽到機車行換鎖，機車鑰匙已被機車行老闆回收，另一把鑰匙和吊飾則被他保留下來，「因為我當時還是認為這是我的。」

高雄地院法官表示，經比對證據照片，發現阿強的鑰匙串和A男的鑰匙串確實十分相似，而且阿強在置物櫃拿取鑰匙時，沒有絲毫猶豫或左右張望，接著他直接前往停車場，嘗試發動自己的機車，但試了很久都無法順利發動，便以「用腳撐地」的方式移動機車，前往機車行換鎖。

法官提到，如果阿強是故意竊取A男的鑰匙，何必拿著別人的鑰匙去發動自己的機車，發現發不動還牽去機車行換鎖，甚至在換鎖之後仍持續保留其餘的鑰匙和吊飾，種種行為更像是誤拿，而非有意竊取。

最終，法官認為此案檢方證據不足，現有證據無法證明阿強有犯罪行為，所以裁定他無罪，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 1 1848 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣到底怎麼了！　狄鶯悲憤發聲「都是政治人物的錯」
台中41歲女墜16樓　當場死亡
樂天女孩再爆離隊潮！　新球季未開已走7人
彭于晏前女友疑新歡是孫芸芸弟　7年婚姻低調結束
竹科女「極致舌功」取悅人夫　裝可憐被法官揭穿

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

澎科大19歲男大生「騎車碰撞小貨車」頭部受傷！　轉院搶救中

鄭文燦貪污案今再開庭！律師控檢方「洗筆錄」　雙方再度交鋒

台中41歲女租客深夜16樓墜落防火巷　當場死亡

女遭「打屁股」哭提離職　老闆襲胸嗆：測試妳是否聽話

為擴大掌控會員數　士林農會前理事長假買賣、贈與農地遭判刑

司機下車忘拉手煞車！桃園遊覽車「滑進對向」撞8機車　現場畫面曝

機車鑰匙都掛葫蘆　健身男拿錯挨告竊盜「2關鍵」自救

苗栗休旅車撞邊坡號誌桿側翻　駕駛爬天窗逃生

竹科女「極致舌功」取悅人夫　裝可憐被法官揭穿

女騎士遇行車糾紛　抄斧頭怒喊「有意見下車談」下場曝光

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

澎科大19歲男大生「騎車碰撞小貨車」頭部受傷！　轉院搶救中

鄭文燦貪污案今再開庭！律師控檢方「洗筆錄」　雙方再度交鋒

台中41歲女租客深夜16樓墜落防火巷　當場死亡

女遭「打屁股」哭提離職　老闆襲胸嗆：測試妳是否聽話

為擴大掌控會員數　士林農會前理事長假買賣、贈與農地遭判刑

司機下車忘拉手煞車！桃園遊覽車「滑進對向」撞8機車　現場畫面曝

機車鑰匙都掛葫蘆　健身男拿錯挨告竊盜「2關鍵」自救

苗栗休旅車撞邊坡號誌桿側翻　駕駛爬天窗逃生

竹科女「極致舌功」取悅人夫　裝可憐被法官揭穿

女騎士遇行車糾紛　抄斧頭怒喊「有意見下車談」下場曝光

澳洲恐攻父子犯前軍事訓練　警搜出射擊影片

Nissan「大改款新房車提前曝光」比Sentra更帥、更便宜！搭載1.6升動力

前打擊王到位！　運動家與大都會交易換回麥克尼爾強化內野

台灣到底怎麼了！　狄鶯悲憤「做奸犯科竟沒死刑」心疼警員挨罵

40歲女酒後離家深夜街頭徘徊　屏東內埔警送暖送她平安返家

澎科大19歲男大生「騎車碰撞小貨車」頭部受傷！　轉院搶救中

鄭文燦貪污案今再開庭！律師控檢方「洗筆錄」　雙方再度交鋒

台積電漲10元至1475　台股漲逾148點逼近28300

新竹縣市剛需撐盤不退場　鴻柏建設接軌科技世代

台中41歲女租客深夜16樓墜落防火巷　當場死亡

孟子義跌倒

社會熱門新聞

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

竹科女「極致舌功」取悅人夫　裝可憐被法官揭穿

高雄男揚言炸小港機場！檢方聲押

國內航線貨物夾藏花生製品　海巡安檢攔阻10.36公斤

轉傳接力攻擊文　男大生非原PO仍被逮

花蓮重機疑闖紅燈！攔腰猛自小客騎士慘死

自稱恐攻首腦放話炸小港機場　高雄男慘了

張文案壞掉的人成壞人？釋昭慧不認同

少年割頸案「乾兄妹」今早二審宣判　一審9年、8年

台中女深夜16樓墜防火巷　當場死亡

李文宗批檢「太懶了」瞎說他是柯分身

精神科醫：張文「無未來感」敵視社會　1因素失去情緒調節

更多熱門

相關新聞

人夫助7女賣淫要關1年5月　求情被打臉

人夫助7女賣淫要關1年5月　求情被打臉

男子阿瀚（化名）因協助7名女子進行性交易，被法院判處有期徒刑1年5個月，加上他先前已有2次犯圖利容留性交罪的判刑紀錄，所以檢方不同意讓他易科罰金或易服社會勞動。阿瀚向法院聲明異議並打出親情牌，希望能獲得不入監的機會，但被高雄地院法官裁定駁回。

查勤妻通話被拒　夫「偷裝GPS」被判刑

查勤妻通話被拒　夫「偷裝GPS」被判刑

小王車震人妻　交往7個月代價30萬

小王車震人妻　交往7個月代價30萬

網友IG限動曬禮券　他見1細節領走爽花

網友IG限動曬禮券　他見1細節領走爽花

偷吃人夫2年　小三拒賠辯「沒離婚」

偷吃人夫2年　小三拒賠辯「沒離婚」

關鍵字：

高雄地院

讀者迴響

熱門新聞

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

快訊／五月天阿信「重摔2米高舞台」濺血！　相信音樂曝最新狀況

張文隨機殺3男！網猜「背後1經歷有關」有仇視

阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被讚體面

AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者

挑戰冷氣團！　下波雨擴全台

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

北車隨機殺人後檢討警政　簡舒培挨轟出一張嘴

快訊／別再繳錢！5職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

林襄驚爆與經紀人鬧翻！韓籍啦啦隊輾壓　收入跌數百萬

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

炎亞綸認交往阿本9年！首揭分手主因　爆爭執砸電視「上演流血事件」

變天！　「全台有雨」時間曝

DJ蘇櫻花進軍日本AV女優！　出道作「遮全身刺青」：我從小看片⋯

更多

最夯影音

更多
楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心
蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面