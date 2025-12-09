　
社會 社會焦點 保障人權

查勤老婆通話紀錄被拒　夫「機車偷裝GPS」觸2罪被判刑

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿哲（化名）去年8月間要求查看妻子小花（化名）的通話紀錄被拒絕，竟不死心，同年9月間偷偷在機車安裝GPS定位追蹤器，結果被小花發現，夫妻倆因而鬧翻。高雄地院法官審理之後，依犯強制未遂罪、竊錄他人非公開活動罪，判處阿哲拘役55日，得易科罰金5.5萬元。

失業,憂鬱,難過,崩潰,男人,男性,外遇,劈腿（示意圖／CFP）

▲阿哲想掌握妻子小花的行蹤，結果卻害自己吃上官司。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲去年8月間因看見小花和別人通話，為了知道通話者的身分，便要求查看小花的通話紀錄，結果遭到拒絕，他竟在早餐店內意圖搶奪手機，就算小花已經將手機放入口袋，他仍試圖拉扯，直到小花出言制止，他才罷手。

接著，阿哲去年9月間於不詳地點購買一個GPS定位追蹤器，並偷偷安裝在小花的機車上，再透過手機APP監控，以此竊錄小花的行動軌跡。後來小花發現異狀前往機車行檢查車況，經車行老闆告知，才知道機車被裝了GPS，於是立刻報警處理。

高雄地院法官認為，阿哲和小花是夫妻關係，他卻未能尊重配偶的意思自由及隱私權，企圖強行搶奪手機、安裝GPS追蹤，行為確實不妥，考量到他終能坦承犯行，也有意願進行調解，只是小花不願意出面，最終依犯強制未遂罪、竊錄他人非公開活動罪，分別判處他拘役10日、50日，合併應執行拘役55日，得易科罰金5.5萬元，全案仍可上訴。

12/07 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

高雄地院

