首次出席總統府元旦升旗！　鄭麗文透露被韓國瑜稱讚：像白雪公主

記者崔至雲／台北報導

總統府於1月1日依慣例舉行「元旦升旗典禮」，國民黨主席鄭麗文也首次參與升旗。鄭麗文事後接受媒體訪問時透露，自己在總統府接待室時遇見立法院長韓國瑜，韓見到她馬上說，「主席，你像白雪公主一樣。」她笑回，「元旦第一天一大早，就聽到有人說我是白雪公主，我會樂一整年啦！」，但鄭麗文也解釋，韓國瑜不是說她顏值像白雪公主，是因為接待室裡面全部都是男生，萬綠叢中一點紅，她是唯一的女生。

▲鄭麗文、韓國瑜出席總統府前升旗典禮。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）



總統府「元旦升旗典禮」一早登場，總統賴清德於清晨6時20分與副總統蕭美琴身穿深藍色風衣外套、手持小國旗共同步出總統府。鄭麗文也首次參與升旗，特別圍上鮮艷的大紅色圍巾；不過，賴清德與五院院長，包括立法院長韓國瑜握手致意，但與鄭麗文所站位置距離遠，雙方並無任何互動。

鄭麗文回到黨部出席黨中央升旗時，媒體問到出席總統府升旗心情如何？鄭麗文說，心情非常地興奮，也很高興，尤其是因為在接待室的時候就遇到韓國瑜，他非常地熱情，所以大家都很開心，然後有遇到院長卓榮泰，但是沒有當面遇到賴總統。

媒體問，是否有跟卓榮泰講話？鄭麗文說，只有簡單的寒暄。媒體也問，她與賴清德是否有眼神交集？鄭麗文說，沒有，因為賴總統出來的時候，他有跟五院院長握手，握完手之後，他就回到他自己的位置上了，所以沒有交流。是否感到失望？鄭說，「我覺得就是順其自然就好了」。

另，鄭麗文也透露，一早在總統府接待室的時候，就遇見了韓國瑜，他說，「主席，你像白雪公主一樣。」她回，「我元旦第一天一大早，就聽到有人說我是白雪公主，我會樂一整年啦！」他的意思不是說我顏值像白雪公主啦，他的意思是說，因為接待室裡面全部都是男生，萬綠叢中一點紅，我是唯一的女生。

鄭麗文說，她要把這個好心情，要把這個正能量，跟所有的好朋友一起分享，在元旦開春、2026 年、民國 115 年的第一天，迎向第一道曙光，希望懷抱著正向的心情，新年新希望。過去的風風雨雨、過去的晦暗、過去的紛紛擾擾，都希望今天轉換一個全新的心情，「希望我們不要在內部自己找敵人，希望我們停止內鬥，希望我們放下仇恨」。

