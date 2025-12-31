　
政治

鄭麗文明出席總統府前元旦升旗　喊話新年朝野和解、兩岸和解

▲▼國民黨主席鄭麗文中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席鄭麗文明日一早將出席總統府元旦升旗典禮。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

明天將迎來115年元旦，國民黨主席鄭麗文今（31日）於中常會上宣布，國民黨是效忠中華民國、效忠國家和國旗、捍衛中華民國憲法為己任的政黨，明天適逢中華民國115年元旦，她會率領國民黨相關幹部到府前廣場參加元旦升旗，接著於8時參加中央黨部的升旗典禮，歡迎大家共襄盛舉。

鄭麗文說，2025年的代表字，大家票選的是「罷」這個字。台灣內部風風雨雨，歷經了最撕裂、最仇恨、最對立的一年。在大罷免期間，許多國民黨的委員，在反罷免街頭拜票的時候，遭到無端羞辱、暴力相向，完全不再是所熟悉的善良、純樸、開放、熱情、樂觀的台灣價值跟台灣民情。這一點，連國際社會都憂心忡忡。

鄭麗文表示，所以新的一年，希望代表字是「和」。和氣的和、和解的和、和平的和。和氣生財，家和萬事興。希望台灣社會不要有暴戾之氣。在治安上、在社會安全網上，安居樂業。

鄭麗文強調，需要一個團結的台灣，而不是撕裂的台灣，隨時開始伸出橄欖枝，國民黨都是張開雙臂的歡迎，真的希望朝野和解，化解憲政僵局，讓台灣能夠運轉，讓真正福國利民的政策、預算可以推行。藍白剛剛才向全台灣提出了「台灣未來帳戶」，希望大家共同放下歧見，不分顏色，投資台灣、投資未來、投資下一代。

鄭麗文說，現在非常嚴重的憲政僵局，絕非國家之福，必須要朝野和解，不但內部朝野和解，兩岸也要和解，不能每天劍拔弩張、兵凶戰危。

鄭麗文還說，她甚至希望美中也能夠和解，否則，雖然關稅戰現在好像暫緩，但未來前景，大家仍舊人心惶惶。台灣的傳統產業每天叫苦連天，勞工的未來在哪裡？台灣的農業未來又在哪裡？

01/01 全台詐欺最新數據

318 2 0631 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／馬杜洛被押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業
川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批

相關新聞

鄭麗文籲接受九二共識「迎兩岸和平」　徐國勇：國民黨應好好反省

鄭麗文籲接受九二共識「迎兩岸和平」　徐國勇：國民黨應好好反省

中共日前突然宣布展開「正義使命-2025」圍台軍演並進行實彈射擊，國民黨主席鄭麗文第一時間譴責賴清德總統一天到晚挑釁中國。鄭麗文今（31日）則要求民進黨接受九二共識，兩岸就能迎來繁榮。對此，民進黨祕書長徐國勇受訪時回應，國民黨至今還在九二共識是在作夢、自欺欺人，對於這種不正當的軍演應該同聲譴責，台灣是軍演受害者，國民黨不譴責加害人、反而回頭譴責被害者，這樣的政黨正當性在哪裡？國民黨應該好好想想、反省一下。

綠提名3縣市長候選人　陳素月選彰化、劉建國拚雲林、童子瑋戰基隆

綠提名3縣市長候選人　陳素月選彰化、劉建國拚雲林、童子瑋戰基隆

中共軍演譴責賴清德挨轟　鄭麗文：盼大陸別軍事相向

中共軍演譴責賴清德挨轟　鄭麗文：盼大陸別軍事相向

「無人機拍101、共機近至5浬、顧立雄度假」　軍演3謠言：假消息！

「無人機拍101、共機近至5浬、顧立雄度假」　軍演3謠言：假消息！

錢付了、武器還沒來？　黃國昌：賴清德的國防計畫是付錢就好？

錢付了、武器還沒來？　黃國昌：賴清德的國防計畫是付錢就好？

國民黨鄭麗文元旦升旗賴清德總統府

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

