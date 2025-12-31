鄭麗文明出席總統府前元旦升旗　喊話新年朝野和解、兩岸和解

▲國民黨主席鄭麗文明日一早將出席總統府元旦升旗典禮。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

明天將迎來115年元旦，國民黨主席鄭麗文今（31日）於中常會上宣布，國民黨是效忠中華民國、效忠國家和國旗、捍衛中華民國憲法為己任的政黨，明天適逢中華民國115年元旦，她會率領國民黨相關幹部到府前廣場參加元旦升旗，接著於8時參加中央黨部的升旗典禮，歡迎大家共襄盛舉。

鄭麗文說，2025年的代表字，大家票選的是「罷」這個字。台灣內部風風雨雨，歷經了最撕裂、最仇恨、最對立的一年。在大罷免期間，許多國民黨的委員，在反罷免街頭拜票的時候，遭到無端羞辱、暴力相向，完全不再是所熟悉的善良、純樸、開放、熱情、樂觀的台灣價值跟台灣民情。這一點，連國際社會都憂心忡忡。

鄭麗文表示，所以新的一年，希望代表字是「和」。和氣的和、和解的和、和平的和。和氣生財，家和萬事興。希望台灣社會不要有暴戾之氣。在治安上、在社會安全網上，安居樂業。

鄭麗文強調，需要一個團結的台灣，而不是撕裂的台灣，隨時開始伸出橄欖枝，國民黨都是張開雙臂的歡迎，真的希望朝野和解，化解憲政僵局，讓台灣能夠運轉，讓真正福國利民的政策、預算可以推行。藍白剛剛才向全台灣提出了「台灣未來帳戶」，希望大家共同放下歧見，不分顏色，投資台灣、投資未來、投資下一代。

鄭麗文說，現在非常嚴重的憲政僵局，絕非國家之福，必須要朝野和解，不但內部朝野和解，兩岸也要和解，不能每天劍拔弩張、兵凶戰危。

鄭麗文還說，她甚至希望美中也能夠和解，否則，雖然關稅戰現在好像暫緩，但未來前景，大家仍舊人心惶惶。台灣的傳統產業每天叫苦連天，勞工的未來在哪裡？台灣的農業未來又在哪裡？