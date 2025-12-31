　
    • 　
>
國際

電商平台遭疑「違反勞基法」爭議　勞動部表態嚴格監督

▲▼電商平台「酷澎」位於台灣桃園的物流中心。（圖／翻攝自臉書）

▲電商平台位於台灣桃園的物流中心。（圖／翻攝自臉書）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓最大電商「酷澎」（Coupang）在台灣分公司近期被揭露重演韓國本土血汗事件，包括超時工作、未發加班費、未記錄出勤時間等違反《勞基法》行徑。台灣勞動部正式表態，將持續嚴格監督酷澎，強調海外企業在台灣必須遵守相關法規，否則恐面臨加重處分。

韓媒《時事iN》今（31）日獨家報導，酷澎自2022年起將台灣視為海外事業的前哨基地，事業重心從南韓擴展至台灣，積極擴展投資並推動「火箭速配」服務，截至2025年前5個月的月營收已突破新台幣30億元，市場占有率一度超越本地電商PChome，躍升為業界第二大平台。

報導提到，中華民國（台灣）勞動部昨（30）日在接受《時事iN》的書面專訪時，首度以台灣政府立場針對酷澎在南韓引發的資安外洩事件表態相關立場，「對於酷澎在南韓所引發的一連串爭議，我國（台灣）不會單純關注新聞或是等到事件爆發後才做出反應。我們持續關注相關動向。」

然而，隨著業務擴張，酷澎在台灣的勞動爭議也不斷浮現。台灣勞動部指出，酷澎在2022至2025年間已有5起違反《勞基法》、《職業安全衛生法》案例，包括超時工作、未記錄出退勤時間、未發放加班費等，至今累計被處罰新台幣22萬元。

台灣勞動部接受《時事iN》採訪時明確表示，酷澎若再次違規，將在特別勞檢中被優先列為重點監管對象。同時，對於酷澎在南韓近期掀起3370萬筆會員個資外洩的資安事件，台灣勞動部也表示，正在密切關注相關動向。

韓媒《JTBC News》則於12月24日獨家採訪時揭露，酷澎在台灣的物流中心長期存在勞動環境惡劣問題。員工反映，管理制度不透明、問題無法及時解決，超時工作與未給加班費等情況普遍。該篇報導也提到，兩年前曾傳出有派遣員工輕生、另有員工因心肌梗塞死亡，官方定義與工作無關。不過，《JTBC News》研判，長時間勞動可能是主要因素。

台灣勞動部強調，酷澎無法以「外包」、「自營商」名義規避勞動責任，配送員在台灣享有勞工身份，其權益應受法律保障。

此外，台灣勞動部指出，酷澎在台灣投資額超過1億台幣，若違反勞動法規，將適用「勞基法違規處分通則」進行加重處分。台灣勞動部強調，每年均會對物流、倉儲及運輸業實施特別勞檢，對過往違規業者將優先監督，確保勞工工時、薪資與安全規定獲得落實。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

 
01/01 全台詐欺最新數據

318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

勞動部桃園過勞勞基法

