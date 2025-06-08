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恐怖之家！非法照護機構沒收手機還鎖門　保加利亞救出75人

記者詹雅婷／綜合報導

保加利亞當局7日表示，已從兩間非法照護療養機構救出75名高齡者，此處衛生環境差、門被鎖上，沒收手機讓住民無法與外界聯繫，由無執照人員執行打針，且無常駐的醫療照護，醫師只有在住民死亡的時候才會出現。司法部長喬吉夫7日形容，此處猶如「恐怖之家」（homes of horror）。

Bulgarian News Agency報導，此案發生在舊札戈拉（Stara Zagora）地區的雅戈達村（Yagoda），其中一間非法機構容納19人、另間容納56人，有些人被發現時健康狀況危急，總計18人搭乘救護車送醫。

司法部長喬吉夫（Georgi Georgiev）透露，近期派員前往機構檢查期間均遇阻礙，部分住民被綁，有的人被注射鎮靜劑，正進行血液檢查釐清相關用藥。

喬吉夫形容，非法照護機構猶如恐怖之家一般，「這裡的門被上鎖，窗戶內部把手卸除，衛生環境條件令人震驚，沒有任何床上用品。住民因為手機被沒收無法與外界取得聯繫，無法拿到自己的身分證件，被告知只有在親屬來電時才會歸還手機。現場也沒有常駐的醫療照護，醫師只在有人過世的時候才會出現，並由未符合資格的職員替這些人打針」。

據信一名住民曾2度試圖逃離，但最終都被抓回來。針對此案的調查已經展開，相關單位進行搜索並查獲文件，並逮捕5名嫌犯。

喬吉夫指出，政府正針對療養院與安寧療養機構展開大規模調查，相關部門執行超過100次審查，發現存在大量違規行為，目前已吊銷4張營業執照，一名業者自願放棄執照，另外一間機構正面臨執照撤銷程序，還有多間機構收到限期改正命令。

▼保加利亞表示，從兩間非法照護療養機構救出75名高齡者。（示意圖／VCG）

▲▼ 醫院,病床,病房,住院。（圖／CFP）

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