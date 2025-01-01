等了13年！羅馬尼亞、保加利亞「正式加入申根區」　成員國增至29個

▲東歐國家羅馬尼亞與保加利亞正式成為申根區成員國。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

在等待長達13年後，東歐國家羅馬尼亞與保加利亞終於在2025年1月1日正式成為申根區成員國，將申根區的成員國數量擴增至29個。這兩個前共產主義國家的加入，得益於奧地利與其他成員國放棄對其加入的反對。

申根區於1985年創立，1995年生效，原本的成員國包含歐盟27國中的25國，除了愛爾蘭和塞浦勒斯沒有加入之外，還包括沒有加入歐盟的瑞士、挪威、冰島和列支敦斯登。這個區域的總人口逾4億人，並可在各國國界之間自由進出，如今羅馬尼亞與保加利亞的加入，將使申根區人口增至4億7500萬人。

事實上，羅馬尼亞與保加利亞在2007年就已成為歐洲聯盟（EU）的成員國，並在2024年3月部分納入申根區，取消港口和機場邊境檢查作業。然而，由於奧地利等國擔憂這兩國的低收入移民可能對其勞工市場造成衝擊，並擔心申根外部邊界防守不力，因此多次反對這兩國全面加入申根區。

直到去年12月，奧地利、羅馬尼亞與保加利亞達成「邊境保護方案」協議，奧地利才撤回否決說法，同意羅馬尼亞與保加利亞加入申根區，但仍要求兩國採取更多措施防範難民湧入。這對於兩個歐盟最貧窮的前共產主義國家來說，無疑是一個漫長等待的終結，也是自2007年加入歐盟以來的一個重要里程碑，

為了紀念這個特別的日子，羅馬尼亞與保加利亞也在跨年夜舉辦了慶祝儀式。連接兩國、橫跨多瑙河的「友誼大橋」，在兩國內政部長象徵性地升起大橋上的屏障後，現場施放了煙火以慶祝這一歷史性的時刻，兩國的領導人也都稱讚這是一個歷史性的決定。