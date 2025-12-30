　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

im.B吸金案判刑定讞　主謀曾耀鋒判13年、女友張淑芬9年6月

▲▼im.B詐騙案二審宣判，曾耀鋒、張淑芬，以及被害人。（圖／記者吳銘峯攝）

▲im.B詐騙案主嫌曾耀鋒（右）、張淑芬（左）分別遭判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

標榜媒合借貸投資、卻涉嫌以假債權吸金的im.B平台，利用名人代言或合照包裝「龐氏騙局」，坑殺數千人，吸金高達90億元。最高法院30日將本案部分確定、部分撤銷發回。定讞的部分為主嫌曾耀鋒被依非法經營收受存款業務罪，判有期徒刑13年、女友張淑芬有期徒刑9年6月。

曾耀鋒（51歲）曾有槍砲前科遭判刑2年6月定讞，但卻逃亡遭到通緝，他對外謊稱假名「曾國緯」，並為川晟集團實際負責人。川晟集團旗下的台灣金隆公司，多年前推出某P2P網路借貸媒合平台「im.B」，為「我是銀行家I am Bank」縮寫。該平台業務員招攬想借錢的人向外推銷推銷債權認購方案，並向會員約定保證支付年利率6%至13%不等之利息，騙取投資人匯款至人頭戶、交付投資款，向投資人吸收投資款。

此外，曾男也利用名人代言或合照包裝其「龐氏騙局」，包含時任監察院長陳菊、行政院副院長鄭文燦、台南市長黃偉哲、基隆市長林右昌等政要，均與其合照。甚至宜蘭選出的民進黨前立委陳歐珀，還無償使用曾男提供的辦公室與座車。有不少投資人因此被騙，據檢方統計，從2016年6月29日起至2023年5月2日止，匯入人頭戶內的金額總計高達83億4,439萬326元。

但其實該集團是以「老鼠會」模式經營，根本就沒有實際投資獲利。最後因每月支付上千萬元利息、資金缺口越滾越大而崩盤。檢警逮捕曾耀鋒，以及他的女友張淑芬，之後將包含曾男2人在內的30餘人提起公訴。一審法院審理後，將曾耀鋒重判有期徒刑16年6月、併科罰金250萬元，張女判刑12年2月、併科罰金150萬元，2人還須共同沒收犯罪所得71億2,535萬2,500元。其餘共犯也分別遭判刑7年到1年不等刑期。

案件上訴二審後，高等法院改認定曾男等人不法獲利為35億2,649萬8,082元，改將曾男判處有期徒刑16年、併科罰金240萬元；張女改判有期徒刑11年6月，併科罰金140萬元。全案再上訴，最高法院30日將本案部分確定、部分撤銷發回。定讞的部分為曾男有期徒刑13年、張女有期徒刑9年6月。2人將發監執行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

8旬婦悶殺照護50年癱瘓兒「先送你走」　二審翻供不認殺人

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

台南女遭男友潑酸！「血肉模糊」求救畫面曝　管理員衝上樓救人

男狂按警報喊「要去中山站」！警持盾牌往上衝　噴辣椒水乘客猛咳

快訊／高捷左營站警報狂響！電梯、空調全停...網驚問：怎麼了

不是標籤是機會！法務部推更生事業群　6企業開出68職缺

孫生開完庭了！走出北院斥責對方「當庭扯謊」：讓證據說話

台北車站驚爆騷動！男攻擊旅客、台鐵站務員

入侵央廣官網放五星旗動機曝　內鬼工程師3被告首開庭全不認罪

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

8旬婦悶殺照護50年癱瘓兒「先送你走」　二審翻供不認殺人

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

台南女遭男友潑酸！「血肉模糊」求救畫面曝　管理員衝上樓救人

男狂按警報喊「要去中山站」！警持盾牌往上衝　噴辣椒水乘客猛咳

快訊／高捷左營站警報狂響！電梯、空調全停...網驚問：怎麼了

不是標籤是機會！法務部推更生事業群　6企業開出68職缺

孫生開完庭了！走出北院斥責對方「當庭扯謊」：讓證據說話

台北車站驚爆騷動！男攻擊旅客、台鐵站務員

入侵央廣官網放五星旗動機曝　內鬼工程師3被告首開庭全不認罪

曹西平猝逝「陳美鳳心裡一揪不敢點開」　憶秀場風華：他魅力十足

北京出手！晶片新產線去美化　設備「至少50％須用國產」

8旬婦悶殺照護50年癱瘓兒「先送你走」　二審翻供不認殺人

外送專法恐動到疊單！Uber Eats調查：近6成消費者將減少使用

「低情商3大特點」中了幾個？別再說你只是講話直

黃國昌宣布推出個人寫真集！自曝：不輸新北消防猛男

畫面太好看！「最萌身高差」IU勾邊佑錫同框　露香肩黑色禮服美翻

印度GDP超車日本！躍升全球第4大經濟體　官方放話3年內拚第3

米其林「最新AI智慧輪胎」預告CES發表！安全＆省錢一次滿足

營養師揭露高血壓飲食地雷　提醒「5種食物」不要吃！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

社會熱門新聞

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

氣爆前5分鐘傳訊　23歲女樓管衝現場殉職

快訊／乾兒子發現曹西平遺體！胞兄「不願出面處理」

清潔隊集體貪汙！圖利店家驚見7-11

惡霸打媽媽遭親友圍毆　住院落跑遭路人殺死

台南女遭男友潑酸！血肉模糊求救畫面曝

最貪鄉長落跑香港！　涉132案「刑期499年」

雲林台19遭撞雙屍身份曝　至少2車肇逃

快訊／國1今早有狀況　成立緊急應變小組

曹西平完成相驗！遺體暫冰存等家屬「正式委託書」

即／曹西平驟逝相驗　乾兒子悲痛現身殯儀館認屍

即／台南姊弟戀爆爭吵！　男友潑酸後自殘倒血泊亡

更多熱門

相關新聞

高雄悍妻滾水燙夫　判5年8月定讞

高雄悍妻滾水燙夫　判5年8月定讞

高雄蕭姓男子與尤姓女子結婚多年感情不睦，多次發生衝突。2022年間，2人爭吵後，尤女趁著蕭男坐在沙發上睡覺時，持滾燙熱水朝蕭男胸部、頭部淋下，蕭男驚醒，立即脫掉滾燙的褲子，裸下體衝出門求救，最後造成全身5成三度燒燙傷。尤女被依照「家暴殺人未遂罪」起訴，一二審法院將他判處有期徒刑5年8月，案件上訴第三審，最高法院30日駁回上訴定讞。

羅唯仁涉洩漏台積電機密　檢近期將傳喚

羅唯仁涉洩漏台積電機密　檢近期將傳喚

毒駕逆向撞死警遭重判　高院撤銷發回國民法官更審

毒駕逆向撞死警遭重判　高院撤銷發回國民法官更審

今年更生美展暨以愛復歸成果展

今年更生美展暨以愛復歸成果展

新北市前議員陳科名收賄1300萬　重判10年8月定讞

新北市前議員陳科名收賄1300萬　重判10年8月定讞

關鍵字：

法律人權im.B最高法院檢察官曾耀鋒龐氏騙局三審被害人

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平乾兒子是誰？

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

昔兄弟鬧翻！曹西平三哥首發聲「情分與關心始終都在」　

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面