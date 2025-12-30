「穩賺不賠」被騙807萬！車手約火車站面交656萬　警逮捕2車手

記者陳崑福、葉品辰／屏東報導

屏東縣一名民眾誤信社群平台上的投資帳號，遭假投資虛擬貨幣詐騙，短短時間內面交現金及黃金共7次，損失高達807萬元，直到無法出金才驚覺受騙報警。里港警分局獲報後與刑警大隊科偵隊成立專案小組，今(30)日成功誘出車手在屏東市火車站前面交656萬元，警方隨即展開圍捕行動，破窗制伏嫌犯，當場逮捕2名車手，全案依法移送偵辦。

▲警方查扣新臺幣2萬4,000元、行動電話4支，另起獲毒品咖啡包5包及愷他命。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方指出，被害人於今(2025)年10月在社群平台結識不明投資帳號，對方以投資虛擬貨幣為由，誆稱可穩定獲利，誘使被害人陸續交付大筆資金。專案小組掌握詐騙集團運作模式後，安排被害人配合於今日下午1時，在屏東市火車站前與車手進行面交，待被害人安全離開後，警方立即出動。為防止嫌犯駕車衝撞逃逸，員警以偵防車輛攔阻去路，迅速下車破窗制伏，成功將34歲簡姓與24歲謝姓2名車手逮捕歸案。

▲屏東警方埋伏圍捕詐騙集團，成功逮捕2名車手。（圖／記者陳崑福翻攝）

現場警方查扣自小客車1部、新臺幣2萬4,000元、行動電話4支，另起獲毒品咖啡包5包及愷他命等證物，全案依詐欺罪及毒品危害防制條例，移送屏東地檢署偵辦。里港警分局長邱逸樵提醒，近期假投資詐騙案件頻傳，詐騙集團常以「穩賺不賠」、「保證獲利」、「專人代操」等話術誘騙民眾面交或轉帳，呼籲牢記反詐三大口訣「投資面交就是詐騙、監管帳戶就是詐騙、電話辦案就是詐騙」，若有疑慮應立即撥打165反詐騙專線或110查證，避免財產損失。