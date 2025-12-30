跨年晚會金門警升級戒備　警力、民力共同守護莒光公園

▲金門跨年晚會警方強化安全維護部署。(圖／金門縣警察局金城分局提供)

記者鄭逢時／金門報導

2026金門跨年晚會將於金城鎮莒光共融公園登場，預期吸引大量民眾湧入迎接新年。因應大型活動人潮與交通壓力，金門縣警察局金城分局已全面提升安全維護層級，針對會場秩序、交通疏導及各類潛在風險進行嚴密部署，以確保跨年活動平安順利。

金城分局指出，活動場地屬開放式空間，警方除在主舞台周邊、主要出入口及觀賞區域增派制服與便衣警力外，也會安排特殊任務警力進駐。此次增派警力包含警察局直屬隊、金湖分局及金城分局，共計將會有百餘名警力投入執勤，全面強化安全巡查與即時應變能力，一旦發現異常狀況可立即處置；同時，舞台周邊也配置蒐證與機動警力，以提升整體防護強度。

在民力協勤人力方面，跨年晚會時由原規劃的4人提升至22人，與員警分工合作，讓警力能更專注於主會場安全與重要路口交通指揮。警方更事先規劃分區管制及全場疏散機制，防範推擠踩踏等意外，並與救護單位保持聯繫，確保遇到緊急狀況能即時獲得協助。

此外，金城分局針對舞台設施、供電設備與疏散動線加強人員配置與引導措施，也已與主辦單位及相關廠商完成場地會勘。活動結束後，將派員於會場周邊路口進行號誌調控，延長綠燈時間，加速人車散場，減少交通壅塞。

警方也請民眾配合現場指揮與交通管制措施，避免推擠或分心滑手機，並共同維護「安全跨年、平安回家」的目標。