社會 社會焦點 保障人權

不是標籤是機會！法務部推更生事業群　6企業開出68職缺

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲更生事業群簽約，6企業參與。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

許多更生人出獄後，面對的不是重新開始的人生，而是求職路上的重重門檻。為協助更生人重返社會、穩定就業，法務部推動「更生事業群」。更生保護會士林分會與士檢今（30）日舉辦簽約儀式，由法務部長鄭銘謙出席見證，串聯世紀鋼鐵結構、世紀離岸風電設備、世紀樺欣風能等企業，釋出68個職缺，為更生人打造重返職場的起點。

活動一開始，由更生人小政帶來魔術表演揭開序幕。小政曾因施用及販賣毒品，多次進出監所，服刑10年3個月。舞台上的魔術，成為他在沉重人生中找到的出口，也象徵重新看見希望的起點。小政分享，遠離毒品後才明白，人生其實還有許多值得追求的美好。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲更生人小政帶來魔術表演揭開序幕。（圖／記者黃宥寧攝）

隨後進行簽約儀式，本次共有世紀鋼鐵結構股份有限公司、世紀離岸風電設備股份有限公司、世紀樺欣風能股份有限公司、台灣航空貨運承攬股份有限公司、飛行家旅行社股份有限公司及柏克萊文化事業有限公司等6家企業參與，合計釋出68個職缺，提供更生人多元且穩定的就業機會。

出席貴賓包括法務部長鄭銘謙、高檢署檢察長暨更生保護會董事長張斗輝、法務部參事陳玉萍、法務部保護司司長洪信旭、士地檢檢察長張云綺，以及活動策劃者、更生保護會士林分會主任委員謝禎煥等人，現場多位企業負責人也親自到場，以行動力挺更生保護工作。

鄭銘謙致詞時表示，透過與多樣化事業單位合作成立的「更生事業群」，可降低更生人重返職場時的挫敗感。他指出，挫折除了需要自己站起來，更需要有人願意拉一把，也感謝企業願意提供友善的工作環境，成為更生人復歸社會的重要力量。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲世紀鋼鐵董事長賴文祥分享多年聘用更生人的經驗。（圖／記者黃宥寧攝）

張斗輝感謝世紀鋼鐵等6家企業願意接納更生人，提供穩定就業機會，期盼企業持續關懷、陪伴更生人走過重返社會的關鍵階段；張云綺也肯定企業的投入，認為這不僅是提供一份工作，更是在為更生人建立長遠的職涯方向。

在企業主與更生人職涯分享環節，世紀鋼鐵董事長賴文祥分享多年聘用更生人的經驗，表示看見更生人的實力與敬業精神，對企業貢獻良多。他也強調，「讓社會多一個好人，比多賺一筆錢更有價值。」更生人就像經過社會冶煉的鋼鐵，只要給予正確的塑形與支持，就能展現最堅韌的力量。

受僱於企業的更生人阿豪也現身分享自身經歷，坦言過去人生迷惘、看不到出口，感謝企業給予工作機會，讓他從基層一步步站穩腳步，最大的回報就是全心投入工作，重新找回對自己的信心。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲鄭銘謙也親自致贈關懷慰問品，慰問士林地檢署轄區內3位清寒更生人家庭 。（圖／記者黃宥寧攝）

活動尾聲，鄭銘謙也親自致贈關懷慰問品，慰問士林地檢署轄區內3位清寒更生人家庭。法務部表示，推動「溫暖有感的柔性司法」，不只是制度設計，而是希望透過實際行動，讓更生人感受到社會並未放棄他們，仍願意在關鍵時刻接住他們，陪伴其穩定復歸社會。

12/28 全台詐欺最新數據

418 1 3725 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

