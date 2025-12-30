批賴清德小孬孬龜縮總統府　民眾黨今下午2點北院遞狀提告

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德日前接受媒體專訪被問到藍白提案彈劾時說，「在野黨聯盟令人費解，他們公開讚賞普丁不是獨裁者，然後也擁抱習近平，卻是對台灣民選的總統要彈劾，我覺得這個是社會會自有公道」。對此，民眾黨昨表示，限期賴清德24小時澄清道歉，黨團總召黃國昌今（30日）說，今天下午2點，民眾黨委任的律師跟發言人，會正式到台北地院，對賴清德先生提告。

▲民眾黨立法院黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）



民眾黨團總召黃國昌說，昨天民眾黨召開記者會，嚴正要求賴清德總統針對他誣指民眾黨讚揚普丁、擁抱習近平的言論，公開澄清道歉。非常遺憾，堂堂總統，抹紅抹黑在先，事後連澄清道歉的基本勇氣都沒有，「這就是我們現在的總統」。

黃國昌表示，昨天等了一天，總統府派發言人出來，閃躲問題說現在中共正在進行軍演，最重要的是內部要團結，「說得非常好，最重要的是內部要團結，請問賴清德，一口高喊內部要團結、另外一隻手指著民眾黨，說我們讚揚普丁、擁抱習近平，搞這種謠言抹黑在野黨，不需要道歉澄清嗎？」

「賴清德已經正式成為小孬孬，龜縮在總統府、綠媒背後，繼續散播謠言、抹紅、抹黑。」黃國昌說，等賴清德24小時他說到做到，沒有公開澄清道歉，「今天下午2點，民眾黨委任的律師跟發言人，會正式到台北地院，對賴清德先生提告。到底是誰在破壞內部團結、是誰讓國家四分五裂？」

黨團主任陳智菡說，報告總統，督促行政官員不擺爛，是民眾黨非常重要的工作。另外，她也預告，對於總統用國家級的造謠抹紅、攻擊民眾黨的行為，民眾黨絕對不會姑息，「下午就會請發言人及團隊到法院提告，請賴總統不要只會躲在發言人背後造謠，出來面對你應該面對的法律責任」。

民眾黨指出，發言人張彤、前副秘書長許甫、前發言人吳怡萱與委任律師，將於下午2點到台北地檢署門口接受媒體聯訪，再前往民事法庭遞狀。