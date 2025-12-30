　
政治

批賴清德小孬孬龜縮總統府　民眾黨今下午2點北院遞狀提告

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德日前接受媒體專訪被問到藍白提案彈劾時說，「在野黨聯盟令人費解，他們公開讚賞普丁不是獨裁者，然後也擁抱習近平，卻是對台灣民選的總統要彈劾，我覺得這個是社會會自有公道」。對此，民眾黨昨表示，限期賴清德24小時澄清道歉，黨團總召黃國昌今（30日）說，今天下午2點，民眾黨委任的律師跟發言人，會正式到台北地院，對賴清德先生提告。

▲▼民眾黨立法院黨團召開「報告總統，我們都在立法院做實事！挺勞工、真打詐，督促行政官員不擺爛！」記者會，總召黃國昌、副總召張啟楷、立委林國成、黃珊珊出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立法院黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

民眾黨團總召黃國昌說，昨天民眾黨召開記者會，嚴正要求賴清德總統針對他誣指民眾黨讚揚普丁、擁抱習近平的言論，公開澄清道歉。非常遺憾，堂堂總統，抹紅抹黑在先，事後連澄清道歉的基本勇氣都沒有，「這就是我們現在的總統」。

黃國昌表示，昨天等了一天，總統府派發言人出來，閃躲問題說現在中共正在進行軍演，最重要的是內部要團結，「說得非常好，最重要的是內部要團結，請問賴清德，一口高喊內部要團結、另外一隻手指著民眾黨，說我們讚揚普丁、擁抱習近平，搞這種謠言抹黑在野黨，不需要道歉澄清嗎？」

「賴清德已經正式成為小孬孬，龜縮在總統府、綠媒背後，繼續散播謠言、抹紅、抹黑。」黃國昌說，等賴清德24小時他說到做到，沒有公開澄清道歉，「今天下午2點，民眾黨委任的律師跟發言人，會正式到台北地院，對賴清德先生提告。到底是誰在破壞內部團結、是誰讓國家四分五裂？」

黨團主任陳智菡說，報告總統，督促行政官員不擺爛，是民眾黨非常重要的工作。另外，她也預告，對於總統用國家級的造謠抹紅、攻擊民眾黨的行為，民眾黨絕對不會姑息，「下午就會請發言人及團隊到法院提告，請賴總統不要只會躲在發言人背後造謠，出來面對你應該面對的法律責任」。

民眾黨指出，發言人張彤、前副秘書長許甫、前發言人吳怡萱與委任律師，將於下午2點到台北地檢署門口接受媒體聯訪，再前往民事法庭遞狀。

12/28 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

藍白持續拒審國防特別預算　綠曝程序：完全沒有道理

藍白持續拒審國防特別預算　綠曝程序：完全沒有道理

共軍東部戰區昨宣布舉行「正義使命-2025」圍台軍演，5個演習範圍中有4處涵蓋我領海，也讓屢次在立院程序委員會就遭封殺、未實質審查的對美「八年1.25兆國防特別軍購案」，今（30日）程序委員會同樣未能列入，引發討論。對此，民進黨表示，解放軍正在演習，藍白竟「拖延」國防特別預算條例，程序委員會只是法案「掛號」、不是法案「審查」，藍白立委連掛號都不願意，完全沒有道理。

歐洲議會友台小組1/4訪台　外交部：將赴金門參訪

歐洲議會友台小組1/4訪台　外交部：將赴金門參訪

民眾黨告賴清德　控抹紅求償100萬

民眾黨告賴清德　控抹紅求償100萬

林濁水分析民調：民進黨兩年的憲政戰略必須反省　不調整前景堪慮

林濁水分析民調：民進黨兩年的憲政戰略必須反省　不調整前景堪慮

國防特別預算恐再遭封殺　藍：賴清德來國情報告就可審查

國防特別預算恐再遭封殺　藍：賴清德來國情報告就可審查

黃國昌民眾黨賴清德

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

