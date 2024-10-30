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全球最大無人傾旋翼機　鑭影R6000可載10名乘客

▲▼全球首款6噸級傾轉旋翼無人機「鑭影R6000」即將亮相珠海航展。（圖／翻攝自大陸網站）

▲全世界最大的無人傾旋翼機「鑭影R6000」即將亮相珠海航展。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

趕在珠海航展開幕前夕，中國公布全球首款6噸級傾轉旋翼無人機「鑭影R6000」。這款全世界最大的無人傾旋翼機可最多搭乘10名乘客，最長可達4000公里航程，垂直起降和空中懸停能力將在醫療救援、偵查監視等多個領域獲得有效運用。

深圳聯合飛機科技有限公司近日宣布，旗下推出的「鑭影R6000」無人機在蕪湖航空產業園的聯合飛機生產車間正式下線，同時將在今年11月的第十五屆中國國際航空航天博覽會（珠海航展）首發亮相，並現場進行動態演示。

《新京報》報導，「鑭影R6000」傾轉旋翼飛行器集合直升機垂直起降與固定翼飛機高速巡航的優勢，無需機場跑道，飛行速度可達550km/h，飛行航程達到4000公里，最大載重量2噸，最大升限7620米，將成為跨省域交通出行、物流運輸的利器。

基於載人與載物等不同用途，鑭影R6000發布載物型和載人型兩款構型。載物型貨艙空間能夠滿足大部分高價值產品貨運需求，實現高效的遠距離派送，同時在應急救援場景中能夠實現快速抵達、高效運投、安全保障。載人型可靈活配置4-10人乘坐，服務於集散轉運、商務及家庭出行，如同「空中小轎車」。

聯合飛機集團董事長兼總裁田剛印表示，鑭影R6000以關鍵技術自主可控，採用光傳多餘度飛控系統設計，智能感知及分析決策能力強，能夠在極端環境作業、應急，具有防除冰、抗雷擊、防墜撞等安全功能。同時該機型採用標準化、自動化製造裝配提升經濟性。

▼無人傾旋翼機「鑭影R6000」。（圖／翻攝自聯合飛機官網）

▲▼全世界最大的無人傾旋翼機「鑭影R6000」。（圖／翻攝自聯合飛機官網）

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