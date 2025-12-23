年末連2場大型活動！台中600警維安　霹靂小組、偵爆犬全出動

▲台中接下來有五月天演唱會、跨年晚會等大型活動，警方、捷警隊提升警戒層級。（圖／資料照，中市府提供）



記者白珈陽／台中報導

台北車站隨機殺人案震驚社會，台中市警局為確保本週末五月天演唱會，及接下來的跨年晚會活動安全，提升警戒層級，將在會場周邊增設安檢點、配備蒐證攝影機等防護裝備，更增派特勤霹靂小組、偵爆犬及刑事局防爆小組待命，預計動員逾600名警力；捷運警察隊方面，活動當日將不間斷進行「站體月台警戒」及「隨車車廂巡視」，全力維護活動秩序及民眾安全。

台中市警局表示，因應近期發生的「台北1219襲擊事件」及大型活動人潮聚集可能衍生的安全風險，台中市警局已完成整體維安規劃，提升警戒層級，整合部署警力與相關防護措施。

台中市警局指出，本週末的五月天演唱會、台中跨年晚會，2項活動均採取「外圍交通管制、中層安檢監控、內圍核心防護」三層架構，於重要路口增設紐澤西護欄等器材進行管制；會場周邊設置安檢點及人流管制點，並配備蒐證攝影機及防護裝備；同時強化機動防處小組、增派特勤霹靂小組、偵爆犬巡檢及刑事局防爆小組待命，會場設置機動派出所，加強出入口、動線與交通節點巡守，並增設遠端監控、無人機支援，提升突發狀況即時應處與快打能力。

台中市警局說，活動期間預計動員警力約600餘人，結合96名義交投入交通疏導與安全維護，呼籲民眾配合現場管制與警方引導，並牢記「安全五大須知」：確認所在位置與疏散路線、準備簡單照明設備、若發生事故立即撥打110、依現場指揮疏散切勿推擠、確實遵守禁帶物品規定。

台中捷運警察隊也說，捷警隊及捷運公司逐項加強盤點及整備、共同提升安全層級，全員投入警力計42名，當日不間斷「站體月台警戒」與「隨車車廂巡視」，強化人潮管制及防踩踏的應變作為，全力確保台中捷運系統的安全、全面提升維安，讓民眾安心搭乘。