社會 社會焦點 保障人權

北車隨機殺人全國5天71則模仿言論　8人被捕2人收押

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲北車隨機殺人全國5天71則模仿言論，刑事局宣布將持續追查。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

北市19日在台北車站地下街通道發生隨機殺人事件造成4死11傷慘劇，事發後網路社群、匿名論壇及通訊軟體中，出現疑似「模仿犯罪」恐嚇文字與暴力叫囂，甚至散布「將對特定地點發動攻擊」等言論，企圖製造社會恐慌。對此，警政署刑事警察局嚴正表示，凡藉由網路散布恐嚇、鼓吹或煽動暴力之行為，均屬嚴重危害公共安全，警方將以最高強度蒐證、溯源並依法究辦，絕不寬貸。

刑事局統計，截至12月24日中午12時止，短短3天內，全國警方已掌握71則相關網路言論訊息，並查獲8名犯嫌到案，其中2人經法院裁定羈押，另有1名犯嫌於開庭遭檢方聲請羈押，展現檢警聯手防堵模仿犯罪、維護社會安寧的決心。警方強調，後續將持續擴大清查，針對網路模仿犯，恐嚇公眾安全的違法言論，必定追查到底。

刑事局強調，社群平台、匿名討論區與通訊軟體並非法外之地，相關貼文、留言或轉傳內容即便事後刪除，仍會留下數位足跡與相關紀錄。為防止網路暴力言論產生「模仿效應」持續擴散，刑事局已通令全台各警察機關啟動網路巡查專案，針對疑似恐嚇、宣揚暴力、煽動攻擊或散布假訊息等內容，採取「即刻鎖定、迅速蒐證、嚴查究辦」原則，並與檢察機關密切合作依法偵處。

警方呼籲民眾，切勿恣意發布、轉傳或附和恐嚇與暴力相關內容，以免助長社會不安、若發現疑似恐嚇或危害公共安全之貼文、留言或訊息，請保留截圖、連結、帳號資訊及發文時間，立即撥打110或就近向警察機關報案，共同守護社會安全。

獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資產

獨／聖石金業公益破滅！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙　檢扣勞斯萊斯近10億資產

12/22 全台詐欺最新數據

447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

北車隨機殺人...全國已71則模仿言論　8人被捕2人收押
檢告狀罵髒話丟東西求刑28年半　柯文哲回嗆
土耳其出現近7百個天坑！　專家發出警告
朵頤重回新莊「自助吧供應近60種品項」　鹹水雞、松露燉飯吃到
蔡英文平安夜發聲！　向亡者、家屬致哀
男嗆「到台中大規模殺人」！　火速被逮

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

京華城案辯結沈慶京應曉薇述委屈　柯文哲誇黃國昌雖咆哮但正直

男子玩槍戰遊戲嗆「台中大規模殺人」！火速被逮下場慘了

京華城案一審辯論終結　審判長命柯文哲等4人到庭聆判否則可拘提

檢告狀罵髒話丟東西求刑28年半　柯文哲喊無罪回嗆：先自尊後人尊

快訊／北市民宅5樓失火　2人全身焦黑明顯死亡

張文哥哥獻花致歉！親筆信提「遭霸凌過往」：承受不了走向踰矩

快訊／嘉義晚間火警！鐵皮屋燃燒「火光沖天」

「敢出聲就殺死妳！」台南男白天闖住宅侵犯女同事　竟是性侵累犯

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

【惡作劇惹禍】「高雄捷運有炸彈客！」　20歲男手癢按警鈴遭聲押

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

張文哥哥獻花致歉！親筆信提求學、軍旅霸凌

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

張文哥哥赴北車悼念　寫卡片給余母

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

即／台南女「遭捲絞肉機內」當場死亡！　家屬蹲地放聲痛哭

即／台東強震畫面曝　商品「骨牌式」崩塌

張文愛看日本動漫、玩這款「角色扮演手遊」　

即／25歲嫌落網了！刀架台中父脖上「逼叫兒回家」狠砍頸

北市民宅失火　2人全身焦黑明顯死亡

張文訂到「箱屍案」旅館！　原計畫聖誕節入住

卑南規模6.1極淺層地震　恐怖搖晃畫面曝

26歲女疑混毒全裸猝死　他傳訊閨蜜「隨後跟上」

「殺錯，無法回頭」　廢死聯盟貼文遭灌爆

蔡英文平安夜發聲：謝謝大家沒放棄善意

蔡英文平安夜發聲：謝謝大家沒放棄善意

北捷台北車站、中山商圈近日發生隨機砍人事件，引發社會高度關注。前總統蔡英文透過公開發言表示，她理解許多人心中充滿擔憂與沉重情緒，並向傷亡民眾及其家屬致上最深切的哀悼與關心，同時呼籲社會在動盪時刻彼此扶持、守住希望。

高雄男「張文我的人」被逮！台大發雞排他也在

高雄男「張文我的人」被逮！台大發雞排他也在

預告恐攻「卻5萬元交保？」　網轟爆！律師分析關鍵

預告恐攻「卻5萬元交保？」　網轟爆！律師分析關鍵

發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮

發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮

北車恐攻案桃園男亂留言　中警北上抓人

北車恐攻案桃園男亂留言　中警北上抓人

北市殺人網路恐嚇模仿犯罪警方嚴查社會安全

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

快訊／禾浩辰求婚了！

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

八點檔女神深夜「激吻富三代人夫」道歉了！

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

快訊／17:47台東發生有感地震！震度估4級以上　國家警報響

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應

張文哥哥獻花致歉！親筆信提求學、軍旅霸凌

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

戴防毒面具、武裝穿著　北捷將拒載

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座

辛龍放鳥公益演唱　吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

張文哥哥赴北車悼念　寫卡片給余母

