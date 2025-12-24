北車隨機殺人全國5天71則模仿言論　8人被捕2人收押

▲北車隨機殺人全國5天71則模仿言論，刑事局宣布將持續追查。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

北市19日在台北車站地下街通道發生隨機殺人事件造成4死11傷慘劇，事發後網路社群、匿名論壇及通訊軟體中，出現疑似「模仿犯罪」恐嚇文字與暴力叫囂，甚至散布「將對特定地點發動攻擊」等言論，企圖製造社會恐慌。對此，警政署刑事警察局嚴正表示，凡藉由網路散布恐嚇、鼓吹或煽動暴力之行為，均屬嚴重危害公共安全，警方將以最高強度蒐證、溯源並依法究辦，絕不寬貸。

刑事局統計，截至12月24日中午12時止，短短3天內，全國警方已掌握71則相關網路言論訊息，並查獲8名犯嫌到案，其中2人經法院裁定羈押，另有1名犯嫌於開庭遭檢方聲請羈押，展現檢警聯手防堵模仿犯罪、維護社會安寧的決心。警方強調，後續將持續擴大清查，針對網路模仿犯，恐嚇公眾安全的違法言論，必定追查到底。

刑事局強調，社群平台、匿名討論區與通訊軟體並非法外之地，相關貼文、留言或轉傳內容即便事後刪除，仍會留下數位足跡與相關紀錄。為防止網路暴力言論產生「模仿效應」持續擴散，刑事局已通令全台各警察機關啟動網路巡查專案，針對疑似恐嚇、宣揚暴力、煽動攻擊或散布假訊息等內容，採取「即刻鎖定、迅速蒐證、嚴查究辦」原則，並與檢察機關密切合作依法偵處。

警方呼籲民眾，切勿恣意發布、轉傳或附和恐嚇與暴力相關內容，以免助長社會不安、若發現疑似恐嚇或危害公共安全之貼文、留言或訊息，請保留截圖、連結、帳號資訊及發文時間，立即撥打110或就近向警察機關報案，共同守護社會安全。

