　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

恐攻男北車、中山砍人丟煙霧彈　AIT發布安全警示

▲▼北捷中山站附近隨機砍人。（圖／記者陳以昇攝）

▲北捷中山站附近隨機砍人。（圖／記者陳以昇攝）

記者杜冠霖／台北報導

台北捷運今（19日）傍晚5點半出現攻擊事件，一名黑衣男帶著防毒面具，在M7出口處丟擲煙霧彈後，又砍殺57歲民眾，隨即又往中山站逃逸，但在中山站黑衣男又揮刀，無差別攻擊路人，最後從高處墜樓，當場沒有生命跡象，送醫後宣告不治，張文造成造成5傷3死。黑衣男為27歲的張文，目前因妨害兵役（逃兵）被通緝。AIT（美國在臺協會）稍早也發出地點位於台北的安全警示，除轉述總統賴清德貼文外，也呼籲需要緊急服務的美國公民致電AIT。

台北車站和中山站發生無差別攻擊，兇嫌張文持煙霧彈、長刀無差別攻擊，共造成5傷2死2命危。張文犯後被警方圍捕時，從誠品南西百貨墜樓，於稍早19時42分搶救無效身亡。

今年27歲的犯嫌張文是一名通緝犯，過去曾服志願役，後因酒駕遭軍方汰除，今年7月因教召未到，涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，遭桃園地檢通緝。

AIT稍早也發出安全警示指出，地點位於台灣台北，捷運中山站及台北車站，AIT表示，台北警方通報，一名持刀攻擊者在兩處捷運站造成至少九人受傷。媒體報導指出該名攻擊者已身亡。賴清德總統在Facebook貼文中呼籲位於車站或其他擁擠場所的民眾保持冷靜，並建議聽從現場執法人員的指示。他也呼籲民眾若發現任何可疑情況，應立即向警方或站務人員通報。

AIT指出，需要緊急服務的美國公民請致電 AIT，電話 02-2162-2000。如遇醫療或火警緊急狀況請撥打 119，報警請撥打 110。

Security Alert - Attack in Subway - American Institute in Taiwan - Taipei (19 December 2025)

Location: Zhongshan Metro Station and Taipei Main Station, Taipei, Taiwan

Event: Taipei police report at least nine people injured by an attacker wielding a knife at two metro stations. Media report the attacker is deceased. In a Facebook post, President Lai urged members of the public at train stations or other crowded places to remain calm and advised them to follow instructions from on-site law enforcement. He also advised people to immediately report any suspicious situations to police or station staff.

U.S. citizens needing emergency American Citizen Services should call AIT at 02-2162-2000. For medical or fire emergencies, please call 119, for police emergencies, please call 110.

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
527 2 2026 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
恐攻嫌張文住家無人！　警持搜索票搜查
張文北捷恐攻釀3死「行兇過程曝光」！犯案前2天跑去住旅館
目擊者淚：傷者說「記得跟我爸媽說我愛他們」　網友淚崩
台北恐攻嫌犯起底！張文酒駕遭汰除、教召未到被通緝
快訊／恐攻男北車、中山砍人丟煙霧彈　AIT發布安全警示
恐攻男誠品南西無差別砍人　誠品回應了
恐攻釀3死！中山站街頭「人群狂奔畫面曝」
恐攻男「張文」墜樓亡！口吐鮮血躺地畫面曝
快訊／北捷恐攻案又增1死！37歲男頸部刀傷「搶救不治」
恐攻嫌一路殺上樓！麥當勞急拉鐵門「近10人躲櫃台」
誠品南西目擊者嚇哭　看見他拿長刀走來「那一刻以為要死了」
恐攻男北車、中山砍人丟煙霧彈　賴清德：擴大戒備、依法嚴查

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

恐攻男襲擊北車中山　蔣萬安：啟動一案一社工、全力追究責任討公道

憲訴法遭判違憲　國民黨批「五恥」大法官、律法變「綠法」

恐攻男北車、中山砍人丟煙霧彈　AIT發布安全警示

北車丟煙霧彈中山站砍人　鄭麗文震驚：任何暴力行為都不應被容忍

北車煙霧彈男亂砍釀10傷　新北捷運沿線全面提高警戒

北車煙霧彈男砍人案釀7傷3命危　北市5藍委發聲籲強化公共安全

北車恐攻男張文是妨害兵役通緝犯　國防部：非現役軍人

恐攻男隨機砍人後墜樓OHCA　卓榮泰指示：徹夜查出犯罪動機

恐攻男北車、中山砍人丟煙霧彈　賴清德：擴大戒備、依法嚴查

北車中山站隨機砍人男子是通緝犯　蔣萬安指示加強巡邏

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

董仔淚憶「這群人」：我長大的地方　劉書宏突再度告白「最喜歡茵聲」

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

八塊腹肌涼糕哥挨轟「劣質網紅」！　欠錢不還、肇事不賠 「東湖市場天菜」回應了

台南房市雙心臟啟動！永康坐擁雙重劃區及捷運藍線紅利

恐攻男襲擊北車中山　蔣萬安：啟動一案一社工、全力追究責任討公道

憲訴法遭判違憲　國民黨批「五恥」大法官、律法變「綠法」

恐攻男北車、中山砍人丟煙霧彈　AIT發布安全警示

北車丟煙霧彈中山站砍人　鄭麗文震驚：任何暴力行為都不應被容忍

北車煙霧彈男亂砍釀10傷　新北捷運沿線全面提高警戒

北車煙霧彈男砍人案釀7傷3命危　北市5藍委發聲籲強化公共安全

北車恐攻男張文是妨害兵役通緝犯　國防部：非現役軍人

恐攻男隨機砍人後墜樓OHCA　卓榮泰指示：徹夜查出犯罪動機

恐攻男北車、中山砍人丟煙霧彈　賴清德：擴大戒備、依法嚴查

北車中山站隨機砍人男子是通緝犯　蔣萬安指示加強巡邏

萬海未來5年運力增幅高達69.81%　業界估後年會重返歐洲線

雙全雙品牌代理年募資破6500萬　2026拋重磅獨家代理PHILIPS空調

恐攻男襲擊北車中山　蔣萬安：啟動一案一社工、全力追究責任討公道

北捷恐攻釀3死！鄰居曝張文「小時候很乖」　已多年未回家

國3彰化段2車追撞翻覆　駕駛神秘失蹤…結局神展開

一日犯案過程曝！張文先縱火再丟煙霧彈砍人　商旅搜出25瓶汽油彈

柯文哲旁聽京華城案給昔日部屬打氣　嘆認罪是認輸：輸給司法壓迫

憲訴法遭判違憲　國民黨批「五恥」大法官、律法變「綠法」

恐攻嫌張文住家無人！父母疑北上說明案情　警持搜索票搜查

高國豪確定停賽令解除　攻城獅宣布20日主場賽事將上場

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

政治熱門新聞

北車遭煙霧彈攻擊　蔣萬安：從重從速依法究責、絕不寬貸

直言「彈劾賴清德」絕對辦不到！　黃暐瀚：客觀事實要讓民眾知道

正式宣布將提案「彈劾賴清德」　藍白黨團明早召開聯合記者會

王世堅會選台北市長？笑蔣萬安「斷奶了」

5位大法官宣告憲訴法修法違憲　律師轟扯爆：憲法法庭成為憲政怪獸

鐵路地下化進度落後怪張善政　桃市府開酸范雲

藍白要彈劾賴清德　王世堅嘆「過了」喊話領袖應為國家隱忍

快訊／立院確定延會到明年1/31「無縫接軌下會期」　59：49表決通過

曝「彈劾賴清德」成案對藍白有3大好處　邱毅：賴有大苦頭吃了

電爆國民黨立委被封新戰神　張惇涵：我只是在盡應該盡的本分

台灣民意民調／反應兩極！43%反對卓榮泰不副署　39%民眾力挺

茶行自爆是人頭　張啓楷：反常必有妖

台灣民意民調／停砍年金惹眾怒！48%民眾反彈　藍白支持者也3成反對

捷運過站不停！北車驚傳民眾丟煙霧彈　一民眾遭波及受傷

更多熱門

相關新聞

北捷恐攻男行兇前「放火燒租屋處」

北捷恐攻男行兇前「放火燒租屋處」

北捷台北車站、中山站19日晚間發生恐怖攻擊，27歲男子張文（已死亡），在捷運站投擲煙霧彈、隨機砍人，導致2人死亡、7人受傷。根據調查，張嫌原先住在桃園，今年1月搬至北市中正區租住，在犯案前先放火燒掉租屋處，並在警消處理火警案時前往台北車站犯案。至於詳細案發原因為何，仍待後續釐清。

恐攻前就是通緝犯！張文通緝原因曝光

恐攻前就是通緝犯！張文通緝原因曝光

恐攻男砍人　誠品今晚停止營業

恐攻男砍人　誠品今晚停止營業

人群驚逃畫面曝！恐怖攻擊釀5傷4命危

人群驚逃畫面曝！恐怖攻擊釀5傷4命危

北捷恐攻男身分曝！人是27歲通緝犯

北捷恐攻男身分曝！人是27歲通緝犯

關鍵字：

台北捷運持刀攻擊通緝犯安全警示AIT恐攻

讀者迴響

熱門新聞

北捷中山站外隨機砍人！1男持長刀闖入誠品

即／北車疑遭丟煙霧彈釀1傷　冒黑煙急疏散

快訊／北車M8「煙霧彈攻擊」！1男無呼吸心跳　犯嫌照片曝光

快訊／北車煙霧彈男「中山砍人」！遭警包圍後墜樓　命危搶救中

北捷恐攻案又增1死！37歲男搶救不治

北捷恐攻男行兇前「放火燒租屋處」

幼兒體內藏96種有毒物！乳液、玩具都中　3種塑膠別碰

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

快訊／北車煙霧彈男「跑誠品南西砍人」！　3人躺地滿地血畫面曝

即／北車遭丟擲多顆煙霧彈　57歲男阻攻擊被捅倒地

北捷恐攻男「墜樓無生命跡象」！送馬偕搶救

網路號召彈劾賴清德　連署「已超過170萬人」

即／混賣風波燒撐不住！歐客佬董座鞠躬道歉

快訊／北車、中山「最新傷亡名單曝光」！　3死、1命危、5傷

恐攻男「張文」墜樓亡！吐血躺地畫面曝

更多

最夯影音

更多
女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面