恐攻男北車、中山砍人丟煙霧彈　AIT發布安全警示

▲北捷中山站附近隨機砍人。（圖／記者陳以昇攝）
記者杜冠霖／台北報導
台北捷運今（19日）傍晚5點半出現攻擊事件，一名黑衣男帶著防毒面具，在M7出口處丟擲煙霧彈後，又砍殺57歲民眾，隨即又往中山站逃逸，但在中山站黑衣男又揮刀，無差別攻擊路人，最後從高處墜樓，當場沒有生命跡象，送醫後宣告不治，張文造成造成5傷3死。黑衣男為27歲的張文，目前因妨害兵役（逃兵）被通緝。AIT（美國在臺協會）稍早也發出地點位於台北的安全警示，除轉述總統賴清德貼文外，也呼籲需要緊急服務的美國公民致電AIT。
台北車站和中山站發生無差別攻擊，兇嫌張文持煙霧彈、長刀無差別攻擊，共造成5傷2死2命危。張文犯後被警方圍捕時，從誠品南西百貨墜樓，於稍早19時42分搶救無效身亡。
今年27歲的犯嫌張文是一名通緝犯，過去曾服志願役，後因酒駕遭軍方汰除，今年7月因教召未到，涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，遭桃園地檢通緝。
AIT稍早也發出安全警示指出，地點位於台灣台北，捷運中山站及台北車站，AIT表示，台北警方通報，一名持刀攻擊者在兩處捷運站造成至少九人受傷。媒體報導指出該名攻擊者已身亡。賴清德總統在Facebook貼文中呼籲位於車站或其他擁擠場所的民眾保持冷靜，並建議聽從現場執法人員的指示。他也呼籲民眾若發現任何可疑情況，應立即向警方或站務人員通報。
AIT指出，需要緊急服務的美國公民請致電 AIT，電話 02-2162-2000。如遇醫療或火警緊急狀況請撥打 119，報警請撥打 110。
Security Alert - Attack in Subway - American Institute in Taiwan - Taipei (19 December 2025)
Location: Zhongshan Metro Station and Taipei Main Station, Taipei, Taiwan
Event: Taipei police report at least nine people injured by an attacker wielding a knife at two metro stations. Media report the attacker is deceased. In a Facebook post, President Lai urged members of the public at train stations or other crowded places to remain calm and advised them to follow instructions from on-site law enforcement. He also advised people to immediately report any suspicious situations to police or station staff.
U.S. citizens needing emergency American Citizen Services should call AIT at 02-2162-2000. For medical or fire emergencies, please call 119, for police emergencies, please call 110.
讀者迴響