歌手自爆曾被「台下聽眾」抓蛋蛋　校園開唱狀況多　

▲崔惟楷分享校園演唱的過往經驗。（圖／翻攝臉書／崔惟楷，下同）

記者葉國吏／綜合報導

王ADEN最近因在高中校園演唱會上的行為舉止引發爭議，事件持續延燒，也讓資深歌手三角COOL的崔惟楷在社群媒體上分享自己過去跑校園的經驗，還曾被摸蛋蛋。

王ADEN風波延燒 崔惟楷分享校園演出真實面

王ADEN在高中校園的演出因為不當行為被批評，導致台北市觀傳局直接讓他從跨年演出名單除名。這起事件不僅在網路上發酵，也讓不少人開始討論藝人在校園演出的自律問題。資深歌手崔惟楷，三角COOL成員之一，就跳出來分享自己以前跑校園的甘苦談，他強調藝人在校園的表現真的很重要。

崔惟楷透露，早年網路還不發達，校園演出是歌手累積粉絲的唯一機會，雖然報酬不高，但大家還是拼命搶著去表演。他說，以前一團演出頂多拿到5000元，扣掉車錢和各種花費，剩下的根本沒多少，大家都是為了夢想和累積人氣在拚。他坦言，正因如此，藝人都很珍惜每一次表現機會，也特別感激一路支持自己的人，認為藝人最基本的就是不能忘本。

校園演出無彩排 靠臨場反應救場

崔惟楷也談到，校園演唱會通常幾乎沒有彩排，大家都是從一場趕到另一場，到現場就直接上台，所有突發狀況都要靠臨場反應解決。他笑說，過去「麻吉」團(麻吉MACHI)因為人多，出包的機率也高，像是麥克風沒聲音、音響壞掉、甚至放錯伴唱帶都是家常便飯，還記得有一次黃立成(MC HotDog)一上台就被電線絆倒。

除了硬體出包，還有各種意外，像是鞋子飛到台下、愛德華(Edward)跳下舞台結果踩進泥巴、李玖哲(Nicky Lee)因為台上太擠被擠到T台邊的洞裡，Melody的高跟鞋還曾經踢飛到長官席，只好一跛一跛唱完，長官還貼心地幫她把鞋子丟回來。崔惟楷也遇過舞台太低被觀眾伸手「抓懶蛋」的窘境，還有一天趕三場不小心叫錯學校名字，各種糗事層出不窮。

敬業精神面對突發狀況 內心感激支持者

即使狀況百出，崔惟楷強調，大家都很有職業道德，無論發生什麼狀況，臉皮厚一點，裝沒事、憋笑、忍痛，表演還是要繼續。他笑說，這就是藝人的基本功，怎樣都要把表演撐下去，這種敬業態度也讓他一直很感謝每個支持過他的人。

崔惟楷最後提到，正因為過去校園演出的經驗豐富，藝人更懂得珍惜每一次上台的機會。他呼籲年輕歌手不要忘記初衷，面對舞台和粉絲都要保持尊重，這才是長久經營的關鍵。