中陽集團攜手同濟會　助400童遊異想新樂園圓夢

▲中陽集團與國際同濟會友23日舉辦公益活動，邀請全台400名弱勢家庭學童到異想新樂園暢玩。（圖／中陽集團提供）

記者白珈陽／台中報導

中陽集團與國際同濟會台灣總會、台灣同濟兒童基金會，23日舉辦公益活動，邀請來自全台北中南、離島等400名弱勢家庭學童，到台中軟體園區的異想新樂園盡情玩樂，讓孩子們一圓遊樂園的夢想，留下美好的歡樂回憶。

中陽集團指出，「兒童圓夢計畫」邁入第12年，此次共邀請了400位來自全台的兒童到異想新樂園一日遊，其中還有31名來自蘭嶼國小的學童與老師，參與活動的學童透過樂園的歡樂氣氛，過程中除了能感受學習的多樣與豐富性外，同時兼具知識性探索及動態性的體驗。

「我們以實際行動，落實企業社會責任！」中陽集團董事長張博鈞表示，集團40年來對於各項公益活動從不間斷，持續傳遞關懷與愛的力量，讓偏鄉與弱勢族群可以感受到社會的溫暖，此次動員旗下中陽建設、大買家量販及異想新樂園等人力和資源，就是希望參與活動的學童能在遊戲中不斷拓展學習經驗，進而嶄露獨特的天賦能量，給予更多向前的力量。

▲同濟會頒發感謝狀給中陽集團董事長張博鈞（右二）。（圖／中陽集團提供）

同濟會熱心公益關懷偏鄉弱勢兒童，並在社會發揮正能量，承辦區台中區主席柯俊興表示，國際同濟會台灣總會辦理各項活動，一向經縝密規劃而執行，此次活動台中區團隊以真心付出，創新求變之精神共同策畫，深刻體驗全員合作及訓練之重要性，目的為透過精心規劃之活動內容，期能傳達所有孩童，結識更多不同學校朋友，擴展人際關係，相互觀摩促進學習，透過良善的心態學習，建構快樂的人生觀，且藉孩子們快樂的參與過程，見證同濟會長輩們為熱心公益所展現出來的正能量。

柯俊興也期許，未來這群孩子長大後，有能力也能夠幫助更多人，回饋社會，良善傳承，今日我們為兒童圓夢，來日這群優秀的未來主人翁將帶給我們一個更溫馨和諧的社會。