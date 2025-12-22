金城國中考題驚見「精液豆漿」…涉案教師遭解聘！4年內不得再聘任

▲金城國中考題出現精液豆漿，涉案教師遭解聘。（圖／民眾提供）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣金城國中健康教育段考命題內容引發爭議，相關事件經校方依法處理，結果已出爐。校方表示，針對翁姓教師於定期評量中使用「強姦」、「精液豆漿」等不雅且帶有性別歧視意涵文字的情形，已完成性別平等相關調查與教師評審程序，最終決議予以解聘，並處以4年內不得再聘任為教師。

校方指出，該事件發生於113學年度第2學期第2次定期評量，考後即接獲校內教師反映及家長投訴，學校隨即主動進行校安通報。由於涉及師生間疑似校園性別事件，校方依法召開性別平等教育委員會，並成立由外聘專業人員組成的調查小組展開調查。

調查結果認定，翁姓教師身為教育人員，試題呈現方式顯然不當，已違反性別平等教育法相關規定，構成對學生之性騷擾，嚴重損及教師專業形象與學生受教權。調查小組據此建議解聘，並限制其4年內不得從事教職。

金城國中於114年11月16日召開教師評審委員會，綜合考量不當試題對學生身心影響及教育專業責任後，經出席委員過半數同意，正式通過解聘及禁任教之處分。

校方對事件造成的社會觀感與學生影響表達遺憾，並強調已全面檢討並強化命題與審題機制，同時加強教師專業倫理與性別平等教育培訓，期盼營造更安全、尊重與友善的校園學習環境。