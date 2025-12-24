　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白跟推國民帳戶！郭國文：歡迎拿香跟拜　但不審總預算什麼都免談

▲▼民進黨立委郭國文與投信投顧公會理事長尤昭文、文藻大學副校長蔡維哲共同召開記者會，提出「轉大人ETF」方案。（圖／立委郭國文國會辦公室提供）

▲民進黨立委郭國文與投信投顧公會理事長尤昭文、文藻大學副校長蔡維哲共同召開記者會，提出「轉大人ETF」方案。（圖／立委郭國文國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

面對我國今年前11月出生人數僅9萬8785人，創下新低，民進黨立委郭國文認為，大家看到新世代生活有希望，才會願意養小孩，因此今（24日）與投信投顧公會理事長尤昭文、文藻大學副校長蔡維哲共同召開記者會，提出「轉大人ETF」方案，希望行政院能支持並提出方案，做為給下一代最棒的聖誕禮物。而針對國民黨、民眾黨明（24日）將宣布推動「國民帳戶」，郭國文說，「我們希望把國家的錢用在對的地方，歡迎國民黨拿香跟拜」，但如果藍白不打算審總預算，什麼新計畫都不用談。

郭國文認為，以美國「川普帳戶」舉例，由政府存入1000美元，家庭、雇主每年最高可為每名兒童供款5000美元，讓孩子年滿18歲時，可掌控帳戶中的資金，不管是要教育、購屋或創業，都有資金可運用，而台灣應投入更多預算來改善少子化。

郭國文強調，美國生育率落在1.6左右，就提出前瞻性計畫，以「出生即投資」來支持下一代；而台灣2024年生育率僅0.87，需要多元手段來促進生育率，因此自己上一次總質詢時提出「轉大人ETF」，也獲得政院正面回應。

郭國文表示，依據台股18年加權股價報酬指數年化報酬率約10%估算，只要在孩童出生進行長期投資，就可以在孩子成年時獲得一筆資金，郭舉例，只要在孩童1-10歲時，家長與政府每個月各出1200元，那孩童18歲就可獲得超過100萬可運用資金。

郭國文以此方案估算，假設以一年10萬名新生兒，補助1-10歲年齡層，每年預算額度約144億，並不會造成財政沉重負擔，他強調，這不是花費，而是投資未來國力與勞動力。

執行方面，郭國文認為，目前我國有針對中低收入戶的「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，只要把該帳戶擴大至未成年孩童，並針對經濟弱勢進行全額補助，同時取消用途限制，便能轉型為投資下一代的「轉大人ETF」。相關細節都還可以討論、調整，因此希望由行政院提出更完整的版本，來落實此想法。

▲▼民進黨立委郭國文與投信投顧公會理事長尤昭文、文藻大學副校長蔡維哲共同召開記者會，提出「轉大人ETF」方案。（圖／立委郭國文國會辦公室提供）

投信投顧公會理事長尤昭文表示，出生即投資是好的政策，不只是美國，包括英國、新加坡、日本、加拿大，都有類似政策。尤其從學理跟金融財務來看，存款的報酬率較低，經常被通膨吃掉，長期而言投資運用更有效率，加上目前台灣ETF規模成長到亞洲第三，且規模擴大後能夠分散標的，形同產業也適合推行此政策。

文藻大學副校長蔡維哲則以美國案例進行轉述，川普在12月初提出後，預計明年中上路川普帳戶，推動效率非常高，且搭配賦稅優惠，並開放企業與州政府捐款，有拋磚引玉的效果，像是在戴爾創辦人夫婦進行捐款後，許多媒體開始點名華爾街誰沒有捐款，因此蔡認為，台灣也應該有類似機制，能夠引進民間資金，做為給孩童的長期聖誕禮物。

國發會社會發展處副處長賴韻琳表示，此方案是很好的構思，政院一直用高層次來面對少子化問題，引入資本市場的力量來支撐孩子的未來是重要方向，接下來會由政委會洽相關部會，站在政策角度與綜合考量與財政資源，來共同研議。

此外，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌明（24日）將共同召開記者會，宣布推動「國民帳戶」，由政府在每位12歲以下孩童帳戶中存入一筆5萬元基金，孩子年滿18歲後就能領回人生的第一筆資本。

據《聯合報》報導，國民黨發言人牛煦庭認為，只要能解決少子化問題，這一項民生法案希望大家能踴躍支持，歡迎民進黨立委跟在他們後面。

不過，郭國文也表示，他所倡議的「轉大人ETF」透過國家預算投資未來，早在11月4日質詢行政院長卓榮泰時就獲得正面回應，後來透過學界、實務界了解討論後，提出更完整方案，並於今日召開記者會，也看到國民黨陸續提出相關概念，「我們希望把國家的錢用在對的地方，歡迎國民黨拿香跟拜」，但如果藍白不打算審總預算，什麼新計畫都不用談。

▲▼民進黨立委郭國文。（圖／立委郭國文國會辦公室提供）

12/22 全台詐欺最新數據

