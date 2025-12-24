史上首宗！駭客發簡訊給車主「您個資外洩了」　總代理緊急回應

▲史上首宗！駭客發簡訊給車主「您個資外洩了」。（圖／爆料公社，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

不少現代汽車車主23日都收到一封可疑簡訊，寫著「您的個資已遭南陽實業洩漏」。對此，台灣總代理南陽實業緊急通知車主，「公司簡訊系統遭不法人士入侵，提醒切勿點擊不明連結貨提供個人／金融資訊」。這也是台灣首宗駭客以簡訊通知車主「個資外洩」。

一名網友在臉書社團「爆料公社」貼出截圖，稱自己先前曾在現代汽車的北投門市買車，不料23日下午卻收到可疑簡訊，讓他好奇「有人今天也收到信嗎」，並呼籲「有去過原廠公司買過車的人，自己多注意一下」。

駭客丟「個資外洩」恐嚇簡訊 南陽2小時後證實「系統被入侵」

簡訊中寫著，「特此告知，您的個人資訊和車輛資訊已被南陽實業洩漏。南洋企業對您的隱私資訊漠不關心，完全沒有採取任何措施保護客戶隱私。如果您日後因此遭受詐騙或損失，請務必追究他們的責任，要求賠償。」

約2個小時後，南陽實業官方緊急寄簡訊通知，「本公司簡訊系統遭不法人士入侵，以致部分車主收到駭客簡訊。資安部門已即刻全面啟動防禦機制與備援措施，並將報警司法單位協助處理。」提醒車主們不要點擊不明連結或提供個人金融資訊。

車主炸鍋全在猜 「駭客？詐騙？還是內鬼報復？」

許多網友及車主們也霧裡看花，「詐騙？被駭？還是員工報復？」、「個資外洩，結果疑似駭客傳罐頭簡訊關心嗎」，還有人猜測：「搞不好駭客拿個資勒索不成才出此計策」、「可能是員工離職、看不慣爆料的，不然駭客哪會那麼好心提醒，要弄也弄是占率高或更有錢的品牌。」

不過，大部分網友都指出，應是駭客組織拿到資料，威脅企業交付虛擬幣當贖金，結果勒索不成，才憤而廣發簡訊造成恐慌。這也是台灣史上首次有駭客用簡訊通知車主「個資外洩」。

對此，三陽工業（2206）23日也發布重訊，證實子公司南陽實業部分資訊系統遭駭客攻擊，資安部門已啟動防禦機制，協調外部資安公司技術專家合作處置，在彙集完資料後，已到警局報案，但對公司營運並無重大影響，南陽實業已同步強化資安、提升網路防護。