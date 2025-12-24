把好友當ATM！「借錢買工具、沒錢搭車」騙6千　彰化男判5月

▲彰化男向好友借6000元不還，遭提告詐欺取財。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名廖姓男子，以「借錢買工作用品」、「沒錢搭車回家」等理由，向友人借款6,000元。事後面對催討更是藉故拖延、避不見面，友人只好提告詐欺取財。雖然廖男嚇得急忙還錢，也在法庭認罪，但法官審理後認為，他利用人性善良行騙，嚴重破壞人際信賴，素行不良，判處5月徒刑，得易科罰金。

依據判決書，廖男先以「需要借錢購買工作用品，2天後一定會還錢」。向友人一聽當場掏出2,000元現金借給他，約定的還款日到期後，卻毫無還款跡象。廖男竟「加碼」行騙，向友人表示：自己正在高雄，身上沒錢可以坐車，所以需要再借一筆錢當車資，友人為了能拿回最初的借款，再次分兩次轉帳3,000元及1,000元到廖男帳戶。

廖男騙得款項後便開始施展「拖延戰術」，面對友人一次又一次的催討，他總是藉故推託，最後甚至避而不見，徹底失聯。友人才驚覺被騙了，憤而前往警局報案。

眼看事情鬧上法院，廖男這才感到事態嚴重，急忙將詐騙所得的6,000元全數償還給友人。法官審理後認定廖男貪圖不法利益，利用他人的善意與信任騙取金錢，此類行為嚴重破壞人與人之間基本的信賴關係，實屬不該。尤其，法官調閱紀錄發現，廖男過去已有兩次因詐欺案件遭法院判刑的紀錄，素行顯然不良。判處有期徒刑5個月，可易科罰金。