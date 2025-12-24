找到家屬了！彰濱外海男性浮屍卡光電板　死因待相驗釐清　

▲彰濱外海驚現男浮屍卡光電板。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣鹿港鎮彰濱工業區的外海發生憾事！一名男子不明原因卡死在光電板上，經警消與海巡人員獲報後迅速動員，將遺體打撈上岸。經鑑識人員採集生物鑑識比對，初步了解死者為一名年約50歲的男性，身上並未發現明顯外傷。昨晚已通知家屬前往殯儀館認屍，後續將由司法相驗以釐清確切死因。

昨天上午，彰濱工業區崙尾東外海光電板浮動平台一名員工發現海面有異狀，仔細一看竟是一具人體。該員工立即撥打報案電話，彰化縣警消單位接獲通報後不敢大意，立即派遣人車趕赴現場，並同步通報海洋委員會海巡署協助，展開海上救援與打撈作業。

在警消與海巡單位的通力合作下，救援人員於昨天上午11時56分成功將遺體打撈上岸。死者為男性，身高約160公分。其身上穿著一件紫色外套，正面右側印有顯眼的黃色英文「AG」字樣；下身則穿著藍色牛仔褲。由於死者身上未攜帶任何身分證件，現場無法立即確認其身份。遺體在完成初步現場處理後，已暫時安置於殯儀館，等候進一步調查。

為了盡速查明死者身分，讓亡者得以安息，警方鑑識人員隨即著手進行科學鑑定。除記錄體貌與衣著特徵外，更採集了死者的生物特徵進行比對，經鑑識人員進行比對下，死者為一名年約50歲的男性，並已順利聯繫上其家屬。死者外觀並無明外傷，死因有待檢方進行司法相驗後方能進一步釐清。

