台灣超車日韓！　「人均GDP」亞洲經濟排名第4

▲台灣人均GDP將達37,827美元，在東亞及東南亞經濟體排名中躍居第4位。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

國際貨幣基金組織（IMF）數據顯示，台灣人均GDP將達37,827美元（約新台幣118萬元），在東亞及東南亞經濟體排名中躍居第4位，且領先日韓。這項突破主要歸功於全球對先進半導體的強勁需求，讓「矽島」台灣經濟表現亮眼。

Newsweek依據IMF數據列出東亞及東南亞經濟體的排名，前十名依序是新加坡（94,480美元）、澳門（74,920美元）、香港（56,840美元）、台灣、南韓（35,960美元）、日本（34,720美元）、汶萊（33,869美元）、馬來西亞（13,900美元）、中國大陸（13,810美元）、泰國（7,940美元），11名至19名則是蒙古、印尼、越南、菲律賓、柬埔寨、寮國、東帝汶、緬甸、北韓（無數據）。

根據排名，新加坡以94,480美元人均GDP穩坐區域龍頭，澳門及香港分別以74,920美元及56,840美元位居第2與3名，台灣名列第4。這意味著台灣人均GDP時隔23年首度超越南韓，且優於日本。

報導引述國發會主委葉俊顯的說法指出，台灣此次名次提升主要受惠於台積電的快速發展以及人工智慧等產業對晶片需求大幅成長所帶動。