　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

4歲女童染梅毒！醫師一查傻眼：阿嬤「用嘴餵食」害慘孫女

醫師提醒，梅毒不僅會透過性接觸傳播，如發現類似症狀，務必及早就醫治療。圖僅示意，與本文無關。（示意圖／photoAC）

▲4歲女童感染二期梅毒，感染源竟是阿嬤用嘴餵食。圖僅示意，與本文無關。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

大陸安徽一名4歲女童，因全身出現不痛不癢的紅疹就醫，服用抗過敏藥物後，症狀卻未改善，轉往大醫院檢查才發現，女童確診感染梅毒，且病程已到二期。醫師進一步調查後得知，由於患有梅毒的奶奶常以嘴餵食孫女，剛好奶奶牙齦出血，女童口腔內又有破洞，才導致病毒通過唾液傳染。

根據陸媒《大河報》報導，女童家屬起初發現孩子全身出現不痛不癢的紅疹，帶往當地醫院就診後，初步判定為過敏反應，並開立抗過敏藥物治療。然而，用藥一段時間後症狀不僅未改善，紅疹反而持續擴散，家屬才轉往大醫院進一步檢查。

經醫師診察後發現，女童手心和腳的紅疹形態特殊，與常見過敏疹不同，反而高度符合「二期梅毒疹」的臨床特徵，隨後透過檢驗確認，女童確診為後天性梅毒。

醫療團隊調查後，排除性侵、輸血等可能性後，最終將感染源鎖定為女童的奶奶，原來奶奶本身患有梅毒，卻未接受完整、系統性的治療，平時照顧孫女時，經常以嘴餵食，雖然病毒藉由唾液傳染的機率極低，但由於當時奶奶牙齦有出血情況，而女童口腔黏膜也存在微小傷口，還是讓病毒經由唾液傳染。

對此，鄭州人民醫院皮膚科主任李天舉指出，除了性接觸外，梅毒還可能透過母嬰傳播、血液傳播及間接接觸傳播；若孕婦感染梅毒，可能在懷孕或分娩過程中將病毒傳給胎兒或新生兒；如與感染者共用注射器、使用未妥善消毒的醫療器械，或直接輸入感染者血液，也可能造成感染。此外，若與感染者共用餐具、用嘴餵食、親吻等，在雙方口腔黏膜有破損時，病毒也可能經由唾液進入體內。

醫師說明，梅毒依病程可分為一期、二期與三期，其中一期與二期具有高度傳染性，但症狀容易被誤認為過敏或皮膚病，導致延誤治療。一期梅毒多在感染後3至4週出現不痛的潰瘍，常見在病毒接觸過有破損的地方，如生殖器、口腔、手上，附近的淋巴結會腫脹；二期（在潰瘍出現後6至12週）則會出現全身性紅疹、低燒、疲倦、黏膜斑、水泡甚至掉髮；若未及時治療，進入三期後，病毒可能侵入全身器官，造成心血管疾病、骨骼及神經系統損傷，嚴重時恐危及生命。

醫師強調，梅毒其實是「可防、可治」的疾病，關鍵在於及早發現並切斷傳播途徑。成人應避免不安全性行為，且要定期進行性病篩檢，注意不共用牙刷、刮鬍刀等可能接觸血液的物品，在公共場所注意別共用毛巾、浴巾；照顧幼童時，應避免用嘴餵食、試溫度或親吻孩子口腔與臉部，兒童餐具應單獨使用並定期消毒。若家中有人確診梅毒，應立即接受治療，並在治療期間減少與幼童的密切接觸。

此外，孕婦應於孕前及孕期進行梅毒篩檢，若不幸確診，須依醫囑規範治療，以降低母嬰傳播風險。醫師也提醒，一旦出現疑似症狀或曾有高風險接觸史，務必及早就醫，避免病情惡化，雖然晚期梅毒仍可控制病情，但造成的器官損傷往往無法恢復。

延伸閱讀
張文砍人釀4死11傷！網問「若開車撞死他會怎樣？」　律師解答：恐淪被告
警察追張文「為何不用槍」？　網哀嘆現況：報告寫不完恐還得賠錢
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
351 1 6005 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
余家昶英勇殉難　今晚民眾點燈歌唱追思

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

4歲女童染梅毒！醫師一查傻眼：阿嬤「用嘴餵食」害慘孫女

30cm鱔魚在「腹腔裡游著」！30歲男臉色慘白衝急診喊：救救我

俄大使：尊重中國在「台灣問題」立場　敦促東京停止「軍事化道路」

「K-pop、韓劇」將重回中國市場？　陸外交部未明確否認

陸「金飾1g漲至6280元」！　大批買家哀嚎：漲得太離譜了

中國白酒賣不動　酒廠老闆：感覺年輕人都不喝了

陸女地中海郵輪上「人間蒸發」　船公司證實：沒辦離船手續

北京降「糖霜雪」！　全網讚嘆：雪後北京每一幀都是桌布

人民幣升值成趨勢　中國新能源汽車出口影響有限

美國全面封殺外國無人機　大疆：限制消費者選擇自由

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

英雄余家昶遭張文刺殺！母悲曝「遇事衝第一」曾告誡：你這樣很傻

4歲女童染梅毒！醫師一查傻眼：阿嬤「用嘴餵食」害慘孫女

30cm鱔魚在「腹腔裡游著」！30歲男臉色慘白衝急診喊：救救我

俄大使：尊重中國在「台灣問題」立場　敦促東京停止「軍事化道路」

「K-pop、韓劇」將重回中國市場？　陸外交部未明確否認

陸「金飾1g漲至6280元」！　大批買家哀嚎：漲得太離譜了

中國白酒賣不動　酒廠老闆：感覺年輕人都不喝了

陸女地中海郵輪上「人間蒸發」　船公司證實：沒辦離船手續

北京降「糖霜雪」！　全網讚嘆：雪後北京每一幀都是桌布

人民幣升值成趨勢　中國新能源汽車出口影響有限

美國全面封殺外國無人機　大疆：限制消費者選擇自由

快訊／川普政府宣布：2027年6月起對中國晶片加徵關稅

艾普斯坦新檔案爆大量「涉川普內容」！美司法部：不實又聳動

玩命關頭？京東法國倉庫「被搬空」　神秘大盜一夜偷5萬件3C

快訊／艾普斯坦新檔案公開「大量涉川普」　司法部反擊

喝大骨湯沒用！營養師破解國人「補鈣迷思」：豆漿也不夠

4歲女童染梅毒！醫師一查傻眼：阿嬤「用嘴餵食」害慘孫女

冷空氣送來台灣低溫徵兆　鄭明典揭「寒潮再現」2關鍵

30cm鱔魚在「腹腔裡游著」！30歲男臉色慘白衝急診喊：救救我

孕婦遇隨機攻擊怎自保？醫教「3原則」先保命別硬拚

東森國際副總鄭應娜以50年資歷退休　光明海運新總座謝承宏來自信友

【她選擇不恨】余家昶母不怨張文　展大愛：和他父母沒關係

大陸熱門新聞

30cm鱔魚在「腹腔裡游著」！30歲男臉色慘白衝急診

中國白酒賣不動　酒廠老闆：年輕人不喝了

陸金飾1g漲至6280元！大批買家哀嚎

4歲女童染二期梅毒！醫師一查傻眼：阿嬤害的

不是全紅嬋！世界泳聯宣布2025最佳女跳水員

陸女郵輪上「人間蒸發」　沒辦離船手續

俄大使：尊重中國在「台灣問題」立場　敦促東京停止「軍事化道路」

粉絲狂喊「婆婆好！」劉宇寧羞喊住口

陸4歲女童染梅毒！奶奶「愛的舉動」害了她

北京降「糖霜雪」網讚：每一幀都是桌布

韓娛將重回中國市場？中方未明確否認

「鄭麗文：我是中國人」登百度熱搜榜首 引陸媒體博主評論熱議

體重剩17kg！27歲陸女因「胃萎縮過世」

陸小區「自來水變藍色」持續7個月　物業：上級領導還未回覆

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

今冬最有感冷氣團？2地區第一線迎戰

王ADEN慘丟工作　李友廷曝「真正兇手」：就是網暴

嗆張文模仿犯「只有我可以當號召」　女警恐怖留言曝

「殺錯，無法回頭」　廢死聯盟貼文遭灌爆

台中晚間死亡車禍！女騎士碰撞聯結車不治

即／張文父母下跪道歉！鞠躬吐「造成社會嚴重損害」：對不起

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

朱孝天反擊阿信道謝文是「場面話」！

北捷隨機砍人長髮哥遭出征！去年PO文躺槍

《角頭》被質疑「敗壞社會風氣」高捷罕見動怒！

余家昶殉難　北車眾人點燈歌唱悼念

炎亞綸認和鬼鬼閨密情變

即／PO文槍殺盧秀燕　台中25歲女警收押

更多

最夯影音

更多
張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面