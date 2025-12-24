4歲女童染梅毒！醫師一查傻眼：阿嬤「用嘴餵食」害慘孫女

▲4歲女童感染二期梅毒，感染源竟是阿嬤用嘴餵食。圖僅示意，與本文無關。（示意圖／photoAC）

大陸安徽一名4歲女童，因全身出現不痛不癢的紅疹就醫，服用抗過敏藥物後，症狀卻未改善，轉往大醫院檢查才發現，女童確診感染梅毒，且病程已到二期。醫師進一步調查後得知，由於患有梅毒的奶奶常以嘴餵食孫女，剛好奶奶牙齦出血，女童口腔內又有破洞，才導致病毒通過唾液傳染。

根據陸媒《大河報》報導，女童家屬起初發現孩子全身出現不痛不癢的紅疹，帶往當地醫院就診後，初步判定為過敏反應，並開立抗過敏藥物治療。然而，用藥一段時間後症狀不僅未改善，紅疹反而持續擴散，家屬才轉往大醫院進一步檢查。

經醫師診察後發現，女童手心和腳的紅疹形態特殊，與常見過敏疹不同，反而高度符合「二期梅毒疹」的臨床特徵，隨後透過檢驗確認，女童確診為後天性梅毒。

醫療團隊調查後，排除性侵、輸血等可能性後，最終將感染源鎖定為女童的奶奶，原來奶奶本身患有梅毒，卻未接受完整、系統性的治療，平時照顧孫女時，經常以嘴餵食，雖然病毒藉由唾液傳染的機率極低，但由於當時奶奶牙齦有出血情況，而女童口腔黏膜也存在微小傷口，還是讓病毒經由唾液傳染。

對此，鄭州人民醫院皮膚科主任李天舉指出，除了性接觸外，梅毒還可能透過母嬰傳播、血液傳播及間接接觸傳播；若孕婦感染梅毒，可能在懷孕或分娩過程中將病毒傳給胎兒或新生兒；如與感染者共用注射器、使用未妥善消毒的醫療器械，或直接輸入感染者血液，也可能造成感染。此外，若與感染者共用餐具、用嘴餵食、親吻等，在雙方口腔黏膜有破損時，病毒也可能經由唾液進入體內。

醫師說明，梅毒依病程可分為一期、二期與三期，其中一期與二期具有高度傳染性，但症狀容易被誤認為過敏或皮膚病，導致延誤治療。一期梅毒多在感染後3至4週出現不痛的潰瘍，常見在病毒接觸過有破損的地方，如生殖器、口腔、手上，附近的淋巴結會腫脹；二期（在潰瘍出現後6至12週）則會出現全身性紅疹、低燒、疲倦、黏膜斑、水泡甚至掉髮；若未及時治療，進入三期後，病毒可能侵入全身器官，造成心血管疾病、骨骼及神經系統損傷，嚴重時恐危及生命。

醫師強調，梅毒其實是「可防、可治」的疾病，關鍵在於及早發現並切斷傳播途徑。成人應避免不安全性行為，且要定期進行性病篩檢，注意不共用牙刷、刮鬍刀等可能接觸血液的物品，在公共場所注意別共用毛巾、浴巾；照顧幼童時，應避免用嘴餵食、試溫度或親吻孩子口腔與臉部，兒童餐具應單獨使用並定期消毒。若家中有人確診梅毒，應立即接受治療，並在治療期間減少與幼童的密切接觸。

此外，孕婦應於孕前及孕期進行梅毒篩檢，若不幸確診，須依醫囑規範治療，以降低母嬰傳播風險。醫師也提醒，一旦出現疑似症狀或曾有高風險接觸史，務必及早就醫，避免病情惡化，雖然晚期梅毒仍可控制病情，但造成的器官損傷往往無法恢復。

