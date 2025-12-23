　
地方 地方焦點

南投首家失智型日照中心開幕　名間竹秀苑以香氛助長輩動腦延緩退化

▲南投縣第一家失智型日照中心「名間竹秀苑」開幕。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

面對高齡化社會與失智症比例攀升，南投縣首間專為失智長輩設計的「名間竹秀苑社區長照機構」於23日開幕，並以全縣首創的「香氛引導記憶」照護模式，為失智家庭提供精準且溫暖的專業支持。

竹秀苑日照中心今天舉辦開幕典禮，副縣長王瑞德，縣府社會及勞動處長林志忠、衛生局長陳南松、消防局長陳興傑，名間鄉長陳翰立、南投市長張嘉哲、縣議員林儒暘、沈夙崢、林憶如及多位地方代表、村里長、社區長輩等都出席與會，並感謝所有善心人士與單位的支持：亞洲香研所同步推出系列聯名公益香氛商品，承諾將30%收益捐助該日照中心，海大學第六屆EMBA也慷慨捐助120萬元，協助購置日照專用車輛。

▲南投縣第一家失智型日照中心「名間竹秀苑」開幕。（圖／竹山秀傳醫院提供）

根據縣政府最新統計，全縣65歲以上長者已突破10萬人，占總人口22.6%，邁入超高齡社會，另依全國平均失智盛行率約8%與失智症人口的長照需要率推估，明年全縣50歲以上有長照需求的失智人口將達3700多人；王瑞德致詞時表示，目前全縣雖已有33家日照中心，但多為混合型服務，「名間竹秀苑」作為全縣首家「純失智型」機構，標誌著該縣長照服務邁向專業分工，目標未來將擴增至61家日照中心，全面提升在地化照護量能。

▲南投縣第一家失智型日照中心「名間竹秀苑」開幕。（圖／竹山秀傳醫院提供）

竹山秀傳醫院院長莊碧焜表示，名間竹秀苑由前山基金會經營，以復能、生活照顧等多元服務，目前可照顧30名失智者，服務範圍涵蓋名間、南投市、集集與竹山等鄉鎮市，透過失智專業的照顧服務，讓日照中心不再只是單純的托顧空間，而是一個能讓長輩安心生活、家屬得以喘息的重要支持場域。

名間竹秀苑課程設計中更加入與亞洲香研所合作發展的「香氛照護」，透過特定氣味連結長輩的情感片段，例如利用蛋糕香與花香，勾起經營餅店阿嬤與丈夫創業的幸福點滴，或以雪松木香引領退伍老兵重溫奮鬥歲月，以結合醫事專業與感官復能的創新模式，讓長輩在熟悉的氣味中安定心緒，幫助長輩重拾生命記憶，並有效延緩失智退化；院方亦與遊山茶訪合作辦理開幕活動，透過茶道儀式引導，讓長輩與貴賓在茶香與香氣交織的氛圍中，緩慢安定心緒，展現生活式照護的細膩樣貌。

12/21 全台詐欺最新數據

余家昶英勇殉難　今晚民眾點燈歌唱追思

73歲的李亞萍近年幾乎足不出戶，最近罕見陪同媳婦柔柔錄製節目《命運好好玩》，透露自己有失智跟失憶症狀，現在已經有在治療吃藥，「醫生說我這是長年憂鬱自閉跟躁鬱影響下的併發症。」還抱怨兒子余祥銓吵著要搬出去、嫌她沒用等，痛批「大逆不道」。余祥銓今（18日）跟柔柔去錄《11點熱吵店》，則無奈喊冤。

