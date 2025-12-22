快檢查！韓國旅遊「刷卡爆災情」　一票人嚇看帳單：重複刷4筆

▲近期韓國旅遊刷VISA卡出現「重複請款」災情，提醒旅客趕緊檢查帳單。（示意圖／記者蔡玟君攝）



網搜小組／劉維榛報導

小心帳單出現「重複請款」災情！長期旅居韓國的部落客「不奇而遇」推測，應該是結帳系統不穩而導致的，若等3至5個工作天「兩筆同款項」仍被請款，要趕快打給發卡銀行申訴。文章曝光後，一票網友錯愕回應，「去查看...發現好幾筆被重複刷」、「我被重複刷了四筆，重點的是醫美那一筆，差點瘋了」。

臉書粉專《不奇而遇 Steven & Sia》文章開頭便先喊話，「最近在韓國刷過卡的人，請花 30 秒檢查一下你的信用卡帳單！」因為粉專近日收到很多私訊詢問，「為什麼我的信用卡帳單上，出現兩筆一模一樣的消費？」

目前網友回報狀況有3大共通點，1.消費地點都在韓國、2.使用的是VISA實體卡（不限單一銀行）、3.發生時間多半落在12月10日至12月14日之間，而且帳單出現「同一家店、相同金額、交易時間非常接近」，卻出現兩筆交易紀錄。

■ 韓國刷卡災情蔓延 最常出現「這幾家店」

粉專根據回報統計，異常情形多發生在韓國熱門店家（並不代表只有這些地方才會發生），例如Olive Young（明洞、弘大大型分店最常見）、Lotte Mart、E-Mart、新世界與新羅免稅店，以及在超商儲值WOWPASS、NAMANE，甚至部分連鎖咖啡店如Mega Coffee也被點名。

對此，粉專認為，這一波災情比較像是金融專業上說的「重複請款」，也就是當下結帳系統不穩，刷卡是有成功的，但店員發現刷卡機沒反應，就再刷一次，導致兩筆交易都進了結帳系統；或是銀行跟VISA結算時同步延遲，同一筆交易被「算了兩次」。

■ 自救三步驟曝光

粉專也熱心教學自救方法，若發現帳單異常，可依下列流程處理：

Step 1：先確認兩筆交易是否金額、店名、時間都相同；若是，通常銀行會朝「重複請款」方向處理。



Step 2：觀察3至5個工作天，不少此類交易會自動被銀行或VISA系統沖銷或取消，持卡人就無需額外處理。



Step 3：若5天後仍顯示兩筆「已請款」，務必致電發卡銀行客服，說明交易日期、地點與情況，請求人工協助。

至於該如何與銀行申訴，粉專也幫大家整理出說明內容，「我在12/XX於韓國使用VISA實體卡消費，帳單上出現兩筆相同金額、相同店家的交易，但我只有一次消費，請協助確認並處理帳務異常。」銀行會依實際狀況，判定是重複請款或其他交易異常，並依流程協助後續處理。

文章曝光後，一票網友也錯愕回報「還好看到你的這篇，去查看，發現好幾筆被重複刷」、「我被重複刷了四筆，重點的是醫美那一筆超大金額…差點瘋了，立即打電話去銀行申訴」、「感謝分享，真的有被重複扣款」、「我三筆各被刷三次，謝謝提醒」、「剛檢查被多刷二筆」。

．本文獲得「不奇而遇 Steven & Sia」授權轉載。

