生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快檢查！韓國旅遊「刷卡爆災情」　一票人嚇看帳單：重複刷4筆

▲▼首爾明洞，韓國旅遊，首爾旅遊，韓國自由行，韓國街道。（圖／記者蔡玟君攝）

▲近期韓國旅遊刷VISA卡出現「重複請款」災情，提醒旅客趕緊檢查帳單。（示意圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／劉維榛報導

小心帳單出現「重複請款」災情！長期旅居韓國的部落客「不奇而遇」推測，應該是結帳系統不穩而導致的，若等3至5個工作天「兩筆同款項」仍被請款，要趕快打給發卡銀行申訴。文章曝光後，一票網友錯愕回應，「去查看...發現好幾筆被重複刷」、「我被重複刷了四筆，重點的是醫美那一筆，差點瘋了」。

臉書粉專《不奇而遇 Steven & Sia》文章開頭便先喊話，「最近在韓國刷過卡的人，請花 30 秒檢查一下你的信用卡帳單！」因為粉專近日收到很多私訊詢問，「為什麼我的信用卡帳單上，出現兩筆一模一樣的消費？」

目前網友回報狀況有3大共通點，1.消費地點都在韓國、2.使用的是VISA實體卡（不限單一銀行）、3.發生時間多半落在12月10日至12月14日之間，而且帳單出現「同一家店、相同金額、交易時間非常接近」，卻出現兩筆交易紀錄。

■ 韓國刷卡災情蔓延　最常出現「這幾家店」

粉專根據回報統計，異常情形多發生在韓國熱門店家（並不代表只有這些地方才會發生），例如Olive Young（明洞、弘大大型分店最常見）、Lotte Mart、E-Mart、新世界與新羅免稅店，以及在超商儲值WOWPASS、NAMANE，甚至部分連鎖咖啡店如Mega Coffee也被點名。

對此，粉專認為，這一波災情比較像是金融專業上說的「重複請款」，也就是當下結帳系統不穩，刷卡是有成功的，但店員發現刷卡機沒反應，就再刷一次，導致兩筆交易都進了結帳系統；或是銀行跟VISA結算時同步延遲，同一筆交易被「算了兩次」。

■ 自救三步驟曝光

粉專也熱心教學自救方法，若發現帳單異常，可依下列流程處理：

Step 1：先確認兩筆交易是否金額、店名、時間都相同；若是，通常銀行會朝「重複請款」方向處理。

Step 2：觀察3至5個工作天，不少此類交易會自動被銀行或VISA系統沖銷或取消，持卡人就無需額外處理。

Step 3：若5天後仍顯示兩筆「已請款」，務必致電發卡銀行客服，說明交易日期、地點與情況，請求人工協助。

至於該如何與銀行申訴，粉專也幫大家整理出說明內容，「我在12/XX於韓國使用VISA實體卡消費，帳單上出現兩筆相同金額、相同店家的交易，但我只有一次消費，請協助確認並處理帳務異常。」銀行會依實際狀況，判定是重複請款或其他交易異常，並依流程協助後續處理。

文章曝光後，一票網友也錯愕回報「還好看到你的這篇，去查看，發現好幾筆被重複刷」、「我被重複刷了四筆，重點的是醫美那一筆超大金額…差點瘋了，立即打電話去銀行申訴」、「感謝分享，真的有被重複扣款」、「我三筆各被刷三次，謝謝提醒」、「剛檢查被多刷二筆」。

．本文獲得「不奇而遇 Steven & Sia」授權轉載。

12/20 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

寬心吃補過冬！醫曝「進補鐵三角」 聰明搭選補而不躁

林聰明沙鍋魚頭撈出大蟑螂　業者公告：今明停業清潔消毒

預告恐攻「卻5萬元交保？」　大票人怕爆狂轟！律師分析關鍵

專訪「黑卡傳奇」吳伯良　揭秘9大服務心法：下一步是粉絲經濟

「鄭捷殺人前我站在他正對面」！他憶11年前驚魂一刻：眼神詭異

2025花蓮幸福聖誕城溫暖回歸！必拍必逛「景點全攻略」打造冬日幸福轉運站

周三降溫接近冷氣團等級　全台水氣增「高山有望迎雪」

稱張文成績一定很好！他不支持廢死　點出「解決問題根本」關鍵

遭爆口水亂噴！涼糕哥「滿身口罩」無聲擺攤　一票粉絲力挺

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

傷者曝「遇醫師現場搶命」　台大父女檔醫發聲：救人是天職

張柏芝「坦然面對生死」：不怕死亡　曝「已立好遺囑」不想大家為錢爭吵

北市恐攻太驚悚！小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

北市休旅車「衝上人行道」撞5機車！2路人慢幾步經過　驚險躲過一劫

拒檢逃逸畫面曝！外籍男疑攜毒入境　逃出小港機場航廈被壓制

各家信用卡在不同通路推出多元優惠回饋，吸引許多精打細算的小資族，依自身消費習慣挑選最合適的信用卡，以累積現金或點數回饋。有男網友指出，與女友計畫共同購買3萬元的商品，雙方已協議各出一半，之後要繳卡費時，女友提把信用卡回饋算進去一起平分，讓他很錯愕，貼文掀起熱論。

痞客邦大出包「照片文章全不見」被罵爆！官方道歉

赴韓刷卡竟被「畫圈圈」惹怒台人！他揭真相

韓國超警戒！韓媒預測鄧愷威可能抗韓

