地方 地方焦點

嘉義八福長照學苑動土　打造創新長照園區

▲▼ 嘉基嘉義長照新地標 八福長照學苑動土啟航　打造更像家的長照方舟 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲▼ 嘉基嘉義長照新地標 八福長照學苑動土啟航　打造更像家的長照方舟 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

戴德森醫療財團法人23日上午於嘉義縣民雄鄉舉行「八福長照學苑動土感恩禮拜」，在地方長官、社福團體、長照夥伴與社區民眾的共同見證下，象徵全台首座以「挪亞方舟」意象打造的創新型長照園區正式啟航，總經費約5億元興建地上4樓、共1877坪之社福長照大樓，提供日照、住宿式長照、復能訓練與世代共融空間，預計2028年完工，未來將成為嘉義高齡社會的重要服務據點。

▲▼ 嘉基嘉義長照新地標 八福長照學苑動土啟航　打造更像家的長照方舟 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉義縣長翁章梁致詞時表示，嘉義縣是全台老化程度最高縣市之一，而民雄更是長者比例快速攀升的鄉鎮，八福長照學苑的動土，是縣府與民間共同守護長者的重要里程碑。翁縣長強調，八福不僅補足長照量能，更將透過創新服務重新定義老後生活，「讓長者能在熟悉的土地上，得到最有尊嚴、最安心的照顧。」

▲▼ 嘉基嘉義長照新地標 八福長照學苑動土啟航　打造更像家的長照方舟 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

戴德森醫療財團法人董事長高堂恩牧師表示，八福長照學苑以「方舟」為外觀意象，結合大尺度採光、與綠意庭園設計，象徵生命被守護、被承接。園區延伸法人長照理念，從「身心和療、多元守護、療癒方舟、價值重現、溫心科技、共好激勵、青銀共融、夢想啟航」八大創新服務出發，把長照從單純照顧進化成生活、學習、復能與夢想串連的場域。

▲▼ 嘉基嘉義長照新地標 八福長照學苑動土啟航　打造更像家的長照方舟 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉義基督教醫院院長陳煒表示，嘉基深耕長照已逾25年，看見長者不只需要照顧，更渴望被理解、被陪伴與再次被肯定。他強調，八福長照學院不是一間「安置」的機構，而是一個讓長者重新展現能力、延續學習與重拾價值的地方。這裡會更像家，也會更像社區，讓長者在這裡生活更自在。

▲▼ 嘉基嘉義長照新地標 八福長照學苑動土啟航　打造更像家的長照方舟 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

陳煒也補充，嘉基未來八福長照學苑內部規劃日照服務、57床住宿式長照、大齡食堂、運動中心、戶外綠廊帶
，同時設置多元共融共學空間，讓孩子、青年與長者能在此共融交流。縣長翁章梁肯定此創新設計，八福長照學苑將是北嘉義最重要的長照支柱，未來將大幅降低家庭照顧壓力，讓縣民得到更溫柔、更貼近生活的照護。

▲▼ 嘉基嘉義長照新地標 八福長照學苑動土啟航　打造更像家的長照方舟 。（圖／嘉義基督教醫院提供）
 

嘉義長照挪亞方舟八福學苑高齡照護長照園區

