地方 地方焦點

屏榮龍泉分院松鶴長照揭版啟用　屏東邁向醫養合一新里程

▲屏東榮總龍泉分院「松鶴住宿長照機構」揭牌。（圖／屏東榮民總醫院提供）

▲屏東榮總龍泉分院「松鶴住宿長照機構」揭牌。（圖／屏東榮民總醫院提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東榮總龍泉分院全新打造的「松鶴住宿長照機構」今揭牌啟用，獲衛福部補助1億2500萬元翻新老舊護理之家，提供100床現代化長照服務，成功將原有老舊護理之家空間翻新為具現代化照護理念的住宿長照機構，提供100床服務，正式邁入醫養合一的長照新階段。

▲屏東榮總龍泉分院「松鶴住宿長照機構」揭牌。（圖／屏東榮民總醫院提供）

▲屏東榮總龍泉分院「松鶴住宿長照機構」揭牌。（圖／屏東榮民總醫院提供）

「松鶴住宿長照機構」今（15）日舉行揭牌典禮，邀請退輔會主任委員嚴德發、蘇清泉立委、衛生福利部長照司司長祝健芳、屏東縣政府長照處處長陳桂敏、內埔鄉長鍾慶鎮、屏東榮總院長王瑞祥及多位地方民代與社區代表共同出席，見證長照政策推進的重要成果正式邁入醫養合一的長照新階段。

長照處處長陳桂敏表示，屏東縣為全國老化最嚴重地區之一，內埔鄉更是高齡人口集中區。此次整建完成的「松鶴住宿長照機構」不僅改善原有環境，並導入以人為本的照護設計，包括二人房型、開放式廚房、輪椅升降餐桌、生活共融空間，並設置色彩導引牆、格柵安全走道，提升長者生活自主性與安全感。

屏東榮總院長王瑞祥表示，松鶴住宿長照機構結合龍泉分院完整的醫療與照護資源，提供定期醫師巡診、24小時護理服務、物理與職能復健、營養與心理支持，形成完整的「醫養整合」照護鏈。此外，龍泉院區內亦設有日照中心、居家護理與出院準備銜接機制，住民可依身心狀況彈性參與復能與社交課程。屏東榮總定位在醫學中心以急性醫療、教學研究為主，而龍泉分院則打造完善的「醫療長照園區」落實在地老化與功能延緩的照護目標。

退輔會主委嚴德發在致詞中表示，本次成果不僅是空間改善，更是退輔會對高齡與失智長者尊嚴照護的具體承諾。感謝衛福部挹注資源，縣政府專業協助，及龍泉分院全體團隊與在地夥伴的努力，共同打造安心、溫暖、有尊嚴的「家外之家」。未來退輔會將持續支持所屬醫院深化長照能量，擴大影響力，讓更多榮民、榮眷與在地長者能受惠於優質長照服務。



富邦攜五大子公司打造一站式樂齡金融服務

富邦攜五大子公司打造一站式樂齡金融服務

隨著台灣邁入超高齡社會，退休理財與高齡生活保障成為全民關注焦點。富邦金控今（2025）年首度攜旗下五大子公司，於8月8日至10日舉辦的「2025高齡健康產業博覽會」亮相，打造一站式「樂齡莊園」服務，涵蓋保險、信託、投資、醫療及風險預防等面向，提供銀髮族全方位的金融照護與諮詢，致力守護長者的樂齡生活。

屏科大高齡「負重水袋」亮相　推動老幼共榮USR成果

屏科大高齡「負重水袋」亮相　推動老幼共榮USR成果

住家塞爆！失智母「8個月噴40萬」長照險卻賠不了

住家塞爆！失智母「8個月噴40萬」長照險卻賠不了

花蓮長照再添新力軍　陶園住宿長照正式開幕

花蓮長照再添新力軍　陶園住宿長照正式開幕

林芳郁守護年輕人心願未竟 林靜芸接棒實現

林芳郁守護年輕人心願未竟 林靜芸接棒實現

長照高齡照護屏東榮總龍泉分院松鶴

