人力奇缺又大齡待退！北市捷警隊挨轟...隊長曝艱辛內幕一肩扛責

▲議員控訴案件發生當下，台北車站站體內的捷運警察人數為零。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者邱中岳／台北報導

27歲張文在台北車站、南西誠品犯下丟擲煙霧彈、殺害3人的隨機攻擊事件，外界質疑捷運局監視器失靈之外，也認為無線電聯繫上有瑕疵，捷運警察隊長廖洛育則表示，無線電規格不同確實整合上有難度，但重點是捷運外勤警力才168人嚴重不足，也坦言也會對這起事件負起相關責任，也希望外界不要過於苛責捷警同仁。

張文2025年1月北上北市中正區公園路20巷承租分租套房，本月19日陸續在中山區3個地點縱火，後續又到北車、南西誠品等人潮眾多地點，犯下隨機殺人案，導致3死11傷，隨後從南西誠品頂樓墜落身亡。

事後檢討面對外界質疑，除了第一時間捷運公司監視器失靈之外，外界也質疑無線電通報失靈還有捷運警察排班有「空窗期」，首先針對無線電，捷運警察表示，因為北市警察局使用的無線電屬於美規，捷運公司提供的無線電屬於歐規整合上確實有難度，但是案發第一時間確實都有落實通報機制。

此外，因為捷運警察隊目前使用的是捷運公司的無線電，主要是考量到捷運路段包含地下、高架及隧道內，為了確保通訊順暢，因此使用捷運公司的系統。

▲張文於北捷台北車站M7出口投擲煙霧彈。（圖／民眾提供）

另外在轄區分局及本局（台北市警察局）這邊，我們都有建置警用無線電，在通報時都能第一時間同步掌握，通訊聯繫上目前沒有太大的問題。即便涉及到鐵路警察或其他單位，我們也有其他警用電話可進行聯繫。

儘管如此，但以張文隨機殺人案件，發生時其實捷運警察隊都有想辦法克服問題，第一時間通知北市警察局、轄區分局以及捷運公司等相關單位，都有同步在第一時間接到通報，所以這個在通報聯繫上是沒有問題的。

其次，在針對捷運警察隊勤務是否落實，有外界質疑，捷運警察隊在勤務編排上不夠落實，捷運警察隊長廖洛育也表示，我們捷運警察隊目前負責的轄區範圍是雙北捷運一共117個站體，目前警力為203名，外勤同仁共168名。

廖洛育也強調，考量到每天捷運系統的人流量都高達200萬以上，我們無法預判案件會發生在何時、何地或何處，只能以交錯編排勤務的方式，以期在案件發生在任何時地時，以最快的速度趕赴現場。

最後捷運警察隊也會持續精進跟檢討，但捷運警察隊目前的警力確實是有限，而且隊上同仁年齡都偏大，多數將近屆齡，在勤務上確實相當辛勞，廖最後也表示，若外界對本案及本隊有任何指責或要求，也一定會負起相關的行政懲處及必要的責任，不會逃避、勇於承擔，但請外界、各位媒體、民眾不要苛責捷運警察隊的同仁，他們都已經非常辛苦。

▲捷警隊被質疑無線電通報失靈，且勤務有空窗期，捷運警察隊長出面回應。（圖／記者邱中岳翻攝）