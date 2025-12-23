拿媽媽的金援做壞事！張文2年花10萬買犯罪工具　母匯款紀錄曝

▲張文金流流向示意圖。（示意圖／AI製）

記者邱中岳／台北報導

張文在北捷台車站、南西誠品犯下丟擲煙霧彈、殺害3人的隨機攻擊事件，警方後續追出他謀劃2年之久，利用母親資助的費用購買犯案工具，警方統計，張母3年來資助張文82萬元，其中張文用10萬元、透過《蝦皮購物》、《露天拍賣》分批購買犯罪工具。

27歲的張文，2025年1月到北市中正區公園路20巷承租分租套房，沒想到在19日陸續在中山區3個地點縱火，後續又跑到北車、南西誠品等人潮眾多地點，犯下不特定傷人案件，導致3死11傷，最後他從南西誠品頂樓墜落身亡。

警方查出，張文母親在2023年間匯款45萬元至張文的戶頭；張文在2024年擔任保全期間，母親定期每3個月匯款3、4萬不等的費用給張文；2024年12月30至2025年1月2日，連續4天共匯款10萬元至張文郵局帳戶。

警方也查出，張文從2024年間開始購買犯案工具，在2024年4月份開始購買短刀、防護工具，期間陸續在《蝦皮購物》、《露天拍賣》購入不同的犯罪工具。

張文在蝦皮主要購買3把長刀花費7600元，其他工具包括煤油、盾牌、磨刀器、防毒面具、戰術背心、護具以及酒精等約4.6萬元；另外在露天拍賣買了10把短刀花費6500元，還有每顆要價2千元的煙霧彈24顆。其他花費還包括，每月在北市公園路房租1.7萬，以及入住「前進基地」千慧旅館的3天住宿費5700元。

警方初步估計，張文在策劃這起隨機攻擊案件，時間長達2年之久，陸續在購物網站取得相關攻擊物資，另外還在家裡做起汽油彈，總花費金額超過10萬元。