女友冬天出門「不穿內衣」他急提醒！一票女網友+1：真的很輕鬆

▲穿得比較厚，還會穿內衣嗎？（示意圖／記者徐文彬攝）

網搜小組／曾筠淇報導

冬季天氣冷，大部分人都穿得很厚，其中就有些女生，可能也因為會穿大外套的關係，選擇不穿內衣。近日就有男網友分享，他的女友冬天時，出門都不太穿內衣，甚至還說自己的好閨蜜們也都不穿內衣。貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「女生喜歡穿內衣嗎？」為標題發文表示，女友因為冬天到了，所以出門時都不太穿內衣了，但他畢竟是男友，所以看到後還是會想提醒對方。不過，女友卻說自己的好閨蜜們也都沒有穿，這是真的嗎？他也開玩笑，說女友在家的話，當然還是不穿內衣最好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，不少網友都表示，「穿內衣真的很不舒服，回家第一件事就是脫內衣，但出門大部分還是會穿，不過冬天如果穿厚外套，有時候就不穿內衣了」、「我小胸部，穿厚毛衣或外套就不會穿」、「穿內衣真的超不舒服 ，我冬天最常穿一件高領+鋪棉外套 這樣就能不穿內衣了！沒穿的感覺真的覺得很輕鬆」。

也有網友回應，「個人是都會穿，因為安全感問題，但穿不穿我覺得女生自己決定就好，其他人不需要也沒必要提醒什麼」、「我會穿，不然很不舒服」、「出門會穿不然沒安全感，在家不穿」、「我知道很多女生不喜歡穿，但我個人是除了洗澡都穿著啦」。話題引發討論。