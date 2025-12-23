ET民調／苗栗幸福感、光榮感上升　鍾東錦施政滿意度衝破79%　

▲ETtoday民調雲調查，近八成苗栗縣民肯定鍾東錦的施政表現 。（圖／翻攝鍾東錦臉書）

記者陳弘修／台北報導

《ETtoday民調雲》最新調查指出，苗栗縣長鍾東錦的施政滿意度來到79.1%，縣府團隊施政滿意度也有71.3%。顯示縣同時，有68.9%的苗栗縣民表示以居住在苗栗為榮，78.6%苗栗縣民表示感到幸福，顯示縣府整體作為獲得多數縣民認同，也反映了鍾東錦上任三年來的施政表現已獲得高度肯定。

為了解民眾對於苗栗縣各項施政的看法，《ETtoday民調雲》針對18歲以上設籍苗栗縣之民眾，以手機簡訊及 EDM 方式進行網路問卷調查，有效樣本數為1,090份，在95%信賴區間內，抽樣誤差為±2.97%。

調查結果顯示，苗栗縣府在招商引資、道路安全、空氣品質治理、原住民族文化推動、青年創業、運動設施、特色觀光、友善耕作等14項政策的表現上均獲得縣民肯定，平均滿意度在七成以上。其中，滿意度達8成以上的施政有4項，依序為便利繳納租稅及規費服務（89.2%）、健康篩檢服務（86.6%）、擴充救災能量與防災宣導（84.3%）與促進學童健康（80.8%）。

此外，苗栗縣民對於拓展特色觀光（79.4%）、公私協力攔阻詐騙（78.7%）、提升道路交通安全（78.5%），以及推動青年創業（78.2%）等政策推動與表現，均給予正向評價。調查結果也指出，有78.6%苗栗縣民表示對於居住在苗栗感到幸福。

整體來看，苗栗縣不論是施政滿意度、幸福度或光榮感，最新數據均呈現穩定且正向的民意表現，顯示鍾東錦施政三年多以來，在各面向政策作為得到明顯回饋，縣民普遍也能感受到政策效益逐步落實在生活之中。