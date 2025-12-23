　
國際

路透：美評估北京2027年底具備對台作戰取勝能力

▲▼台海關係。（圖／達志影像／美聯社）

▲台海關係。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

根據路透社取得的一份美國戰爭部報告草案，美方對中國快速發展軍力提出警告，指中國有可能在2027年底前具備足夠的實力發動攻擊、並掌控台灣。這份報告詳細分析了北京的軍事野心，並指出中國正全力提升武力奪台的選項，對區域安全構成嚴峻挑戰。

根據路透社取得的一份美國戰爭部報告草案，美方對中國近年來的軍事擴張提出了高度警戒。報告指出，中國正積極完善攻台計畫，並預估到2027年底前，中國將有能力對台灣發動軍事行動且取得勝利。美國官員表示，這份評估凸顯了中國對區域穩定的潛在威脅。

中國軍事打擊範圍擴大，美方憂亞太安全
報告中提到，北京正加強武力奪台的軍事準備，甚至考慮對距離中國本土1500至2000海里的目標發動攻擊。美國戰爭部警告，若中國真的實施大規模打擊，可能對美軍在亞太地區的行動造成重大干擾。這也代表美國在區域內的軍事部署將面臨全新挑戰。

此外，這份報告草案也凸顯了中國持續擴大軍事規模的企圖心。美方評估，中國近年來已在新建的三個飛彈發射井基地部署超過100枚洲際彈道飛彈（ICBM），而且北京並未表現出任何願意進行武器管制談判的意願。這使得美方對中國的核武發展感到格外憂心。

中國核武庫持續增長，武器談判意願低落
美國總統川普（Donald Trump）先前曾透露，正在考慮與中國、俄羅斯推動無核化計畫。不過，報告明確指出，北京至今對相關談判毫無興趣。報告強調：「我們持續觀察到，中國對推動這類措施或進行更廣泛武器管制談判完全不感興趣。」

報告還特別提到，中國在靠近與蒙古國邊界的新飛彈基地，已部署超過100枚固態燃料的東風-31型（DF-31）洲際彈道飛彈。美國戰爭部先前雖通報過這些基地，但這次是首次透露飛彈部署的規模。目前尚未明確指出這些新部署武器的潛在攻擊目標。

中國核彈頭庫存增速減緩，未來規模仍可觀
美方官員強調，這份報告草案在送交國會前內容都有可能調整。報告估算，中國2024年擁有的核彈頭數量已超過600枚，雖然近年生產速度有放緩跡象，但庫存仍在穩步擴增。美國戰爭部預計，中國核彈頭數量有望在2030年前突破1000枚。報告中強調，這種核武規模的增長，將持續對全球安全格局產生影響。

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

