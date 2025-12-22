懶人玩法再升級！入住台中五星飯店送騎4萬元電輔車　專屬路線漫遊舊城區

▲台中勤美洲際酒店聯手自行車文化探索館與GIANT，推出「騎遇流光」住房專案。（圖／勤美洲際酒店提供）

記者游瓊華／台中報導

台中勤美洲際酒店近期聯手自行車文化探索館與單車龍頭GIANT，推出「騎遇流光」住房專案，將五星級的奢華旅宿，與騎著單車探索城市的「慢活」結合，為旅客打造全新的台中玩法。

酒店表示，為了實現這個構想，酒店特別在館內打造了一座全新的「BIKE LOUNGE」。這裡不僅展示著GIANT旗下品牌Momentum的最新城市電輔車，每台要價3萬元起跳，更設有車架展示牆、旅客專屬的單車停放區，甚至提供清潔與簡易維護設備。入住專案的旅客可預約試乘3、4萬元電輔車，沿著酒店規劃的路線，感受台中的美好。

不過，此專案價格不菲，平日雙人入住「豪華房」專案價為每晚1萬5370元起，內容除了入住自行車主題客房與翌日早餐外，還包含館內高檔火鍋品牌「采月鍋品」雙人海陸套餐、自行車文化探索館門票與限定紀念品。

此外，酒店也規劃了兩條精選騎行路線。一條是10公里的「舊城悠遊線」，串連草悟道與台中文學館，適合輕鬆感受城市文藝氣息；另一條則是50公里的「挑戰線」，一路延伸至自行車文化探索館。

▲酒店特別在館內打造了一座全新的「BIKE LOUNGE」。（圖／勤美洲際酒店提供）