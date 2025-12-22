　
大陸 大陸焦點 特派現場

籲蘋果公司「看好中國」保持深度融合　李成鋼：希望繼續深耕市場

▲▼ 陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼會見蘋果首席運營官薩比赫・汗 2025.12.19 。（圖／翻攝 商務部）

▲大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼會見蘋果首席運營官薩比赫・汗 。（圖／翻攝 大陸商務部）

記者任以芳／綜合報導

大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼近19日在京會見美國蘋果公司首席運營官薩比赫·汗。他表示，期待蘋果公司繼續看好中國市場，保持與中國合作夥伴的深度融合，進一步拓展在華投資與合作領域，在互利共贏中實現更高水準的共同發展。

根據商務部釋出消息，商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼19日在京會見美國蘋果公司首席運營官薩比赫·汗，雙方就蘋果公司在華業務發展及深化合作等議題進行了交流。

李成鋼表示，蘋果公司與中國市場的合作，是一個相互成就、共同成長的過程。多年來，蘋果公司深度參與中國產業體系建設，與中國供應鏈企業形成緊密合作關係，為雙方發展創造了良好條件。

他指出，進入「十五五」時期，中國將持續推進高水準對外開放，不斷優化營商環境，為包括蘋果公司在內的外資企業提供更加廣闊的發展空間與市場機遇。

李成鋼強調，希望蘋果公司繼續看好中國、深耕中國，保持與中國合作夥伴的深度融合，進一步拓展在華投資與合作領域，在互利共贏中實現更高水準的共同發展。

薩比赫·汗表示，蘋果公司高度重視中國市場，充分認可中國供應鏈體系的完整性、穩定性與發展潛力。多年來，蘋果公司與中國合作夥伴建立了穩固而成熟的合作關係，形成了共贏共生的發展格局。

他指出，未來蘋果公司將繼續致力於在華長期發展，持續加大在中國供應鏈、研發創新以及社會公益等領域的投入，積極推動智能化、綠色化、融合化發展，與中國市場攜手前行，實現互利共贏。

12/20 全台詐欺最新數據

「健檢正常為何罹癌」　名醫點出殘酷真相！
快訊／張文恐攻動機成謎　警公布「孤狼專線」
北捷恐攻「被當火警」　張文轉戰南西擴大傷亡
快訊／55歲男鬧區揮鐮刀　確定收押！
地獄40天！12歲女孩淪性奴「想回家讀國中」　日政府加速助返
恐攻北捷「18分鐘血腥動線」曝　戰術觸動41組火煙探測器

籲蘋果公司「看好中國」保持深度融合　李成鋼：希望繼續深耕市場

飾金飆每錢17320元天價　銀樓老闆笑喊「沒到頂！明天繼續漲」

國際金價驚驚漲，國內銀樓飾金報價今（22）日也創下歷史新高！銀樓開盤即掛出每錢17320元的售價，寫下台灣飾金報價有史以來新天價。雖然不少民眾擔心金價可能回檔，近期仍以「小買小賣、觀望為主」，但銀樓業者信心滿滿笑喊：「還沒到頂，明天繼續漲！」

