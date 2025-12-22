九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

記者游瓊華／台中報導

備受矚目的「九州博弈集團」438億元洗錢案，在歷經近一年的準備程序與更換法官後，今（22）日於台中地方法院再度開庭。由於原受命法官傅可晴異動，改由林申棟法官接手，合議庭為釐清案情，罕見地一口氣傳喚集團總裁陳政谷、前媒體人徐培菁、史鎮康以及前警政監林明佐等全部35名被告，加上辯護律師團，場面浩大，粗估恐破百人。一早，集團首腦陳政谷率先抵達，而有「最美女董座」稱號的徐培菁也隨後現身，但未見貪警林明佐身影；據其律師透露，林明佐今天請假不會到庭。

▲博弈集團涉嫌438億元洗錢案今天開準備庭，賭王陳政谷現身，態度低調，不願多說 。（圖／民眾提供）



▲「最美女董座」稱號的徐培菁也隨後現身，同樣頂著一頭大捲髮、氣勢驚人入場。（圖／民眾提供）



被稱為「百億賭王」的陳政谷今天9點30分左右抵達法院，面對媒體僅簡短表示「法庭上說」，態度低調；而有「最美女董座」稱號的徐培菁也隨後現身，全程不發一語。不過，令人矚目的前警政監林明佐則沒有出現，詢問才知，林明佐疑似因身體狀況不佳所以沒有出庭；律師也證實，林明佐今日請假不會到場。

台中地院表示，今日開庭係安排在地院國民法官法庭，該法庭座位120席，可容納本案全部被告及辯護人，所餘座位開放為記者及旁聽民眾入座。今日的程序是準備程序，開庭內容在於決定如何調查證據及安排審理庭期等程序事項。