政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳宗憲護航藍委赴中扯沈伯洋父親器官　綠轟：泯滅人性毫無下限

▲▼民進黨發言人吳崢今（22日）召開「才剛擋國防、杯葛預算，藍委週末急赴中」記者會（圖／民進黨提供）

▲民進黨發言人吳崢。（圖／民進黨提供）

記者詹詠淇／台北報導

針對國民黨文傳會主委、立委吳宗憲今（22日）為護航赴中藍委，語出驚人稱「民進黨宣傳赴中會被活摘器官，那沈伯洋父親的器官還健在嗎」。民進黨發言人吳崢表示，吳宗憲身為國民黨中央一級主管，竟以平民的身體健康甚至器官來惡意嘲諷。國民黨先消費重大治安事件，又攻擊國民健康安全，企圖為藍委赴中爭議轉移焦點，更為中共獨裁政權擦脂抹粉，泯滅人性毫無下限。

吳崢表示，吳宗憲身為國民黨中央一級主管、不分區立委，竟為護航國民黨立委赴中行徑，企圖轉移焦點，而對其立院同事之直系親屬進行人身攻擊，拿一個平民的身體健康甚至器官來惡毒嘲諷，已經是泯滅人性，毫無羞恥心可言。

吳崢指出，中共器官摘除議題，早已被國際輿論所撻伐，而根據統計今年至10月為止，國人赴中後失聯、遭盤查關押高達178人，未通報黑數可能更高。面對中共劣跡斑斑的惡行，國民黨不顧國人生命健康安全，竟還惡意消費，為中共擦脂抹粉。國民黨繼上次稱普丁不是獨裁者後，再一爭議言論，讓國際社會看笑話，讓國民黨丟臉丟盡。

吳崢強調，國民黨近日不斷惡意消費國內重大治安事件，現在更企圖為藍委赴中行程解釋不清，以攻擊國人健康來轉移焦點。我們已經無法要求國民黨黨主席要求自己的從政黨員謹言慎行，因為如今連黨主席自己都口無遮攔、屢屢失言，走向極端偏鋒。對於這樣不斷挑起政治對立與仇恨的政黨，絕不會為台灣主流民意所接受，更將受社會輿論的撻伐制裁。

 
12/20 全台詐欺最新數據

資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

傳府院派人與大法官溝通　黃國昌轟無恥關說：所有參與者應辭職下台

傳府院派人與大法官溝通　黃國昌轟無恥關說：所有參與者應辭職下台

憲法法庭19日宣告《憲法訴訟法》修正案違憲，但有3名大法官拒絕評議，引起議論，更有報導指出「據了解，今年大罷免攻防時，憲法法庭傳出3人同一戰線，府院旋即請和蔡宗珍有深交的黨政高層與其溝通，但顯然踢到『鐵板』」。對此，民眾黨主席黃國昌今（22日）痛批，府院竟進行司法關說，這不僅是徹底踐踏司法獨立，更是刑事犯罪，所有參與者應即負起政治責任辭職下台，檢方更應立即究辦此無恥關說司法的犯罪行為。

國民黨酸父親赴中器官健在？　沈伯洋轟惡毒嘲諷：我爸2019就不再前往

國民黨酸父親赴中器官健在？　沈伯洋轟惡毒嘲諷：我爸2019就不再前往

黃國昌曝：明年5/20投票彈劾賴清德　全國各縣市舉辦說明會

黃國昌曝：明年5/20投票彈劾賴清德　全國各縣市舉辦說明會

柯建銘曝大罷免每周與賴清德開會報告　綠：細節與實情有落差

柯建銘曝大罷免每周與賴清德開會報告　綠：細節與實情有落差

多名藍委赴中見台商　陳玉珍證實國台辦官員也在場

多名藍委赴中見台商　陳玉珍證實國台辦官員也在場

吳宗憲沈伯洋吳崢民進黨器官

