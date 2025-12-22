高雄男酒後失控暴走！沿街棍棒砸車、狂噴滅火器　民眾嚇報警

記者賴文萱／高雄報導

高雄不平靜！鳳山區一名男子21日凌晨2點多，不明原因突然手持棍棒沿路亂攻擊停放在路邊的汽機車，甚至還到處亂噴滅火器，導致粉塵瀰漫，附近鄰居見狀擔憂出大事，趕緊報警求助。警方到場制止，但男子酒後情緒激動嘶吼，員警見男子已失控，強制將他帶回保護管束，化解這起脫序事件。

▲高雄男子手持棍棒沿街攻擊汽機車，亂噴滅火器嚇壞民眾。（圖／記者賴文萱翻攝）

有民眾在FB地方社團「五甲大小事」裡發文指出，「凌晨2點半附近有一個年輕人亂打機車，直呼治安有那麼爛嗎？」，同時還附上照片跟影片，畫面曝光後，底下網友也紛紛留言「歹年冬，厚肖人」、「報警吧」。

▲▼高雄男子手持棍棒沿街攻擊汽機車，亂噴滅火器嚇壞民眾。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，轄區鳳山分局表示，21日2時30分許五甲所獲報在鳳山區保泰路220巷，有男子酒醉情緒激動情事，到場了解為22歲陳男酒後情緒不穩，沿路噴灑滅火器及揮舞棍棒。

員警到場制止，但陳男仍不斷激動嘶吼，為保護公眾安全，員警則施以強制力並帶返所保護管束。

▲▼員警獲報到場，男子仍情緒激動，最後遭警方強制帶回。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，陳男與女友同住在該巷弄，不過，當天女友不在家，男子酒後就手持的棍棒為拖把的長桿，沿路攻擊1輛貨車及2台機車，有關車輛毀損部分，警方將依毀損罪函請高雄地檢署偵辦。