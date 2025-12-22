快訊／誆稱高鐵有炸彈　21歲女涉恐嚇危害公眾安全3萬交保

▲21歲彭姓女子涉嫌在高鐵列車上謊稱將發生爆炸，鐵警局高雄分局台南所警方獲報後立即全面檢查列車。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

21歲彭姓女子涉嫌誆稱高鐵台南站有炸彈，涉嫌恐嚇危害公眾安全，台南地檢署檢察官22日凌晨偵訊後，認仍有詳予調查之必要，諭知彭女具保新台幣3萬元，並責付予家屬，同時命其每週二須向所在地警察局派出所報到。

鐵警局高雄分局台南所調查，彭女21日下午搭乘高鐵833車次列車南下行駛期間，在台南高鐵站報警指稱該列車「會爆炸」。警方隨即會同高鐵公司人員對列車進行全面檢查，經仔細搜索後，並未發現任何爆裂物或可疑跡證。

警方認彭姓被告涉犯《刑法》第151條恐嚇危害公眾安全罪嫌，當場以現行犯將其逮捕，並通報台南市衛生局協助作精神評估。鐵警局高雄分局於21日夜間將彭女移送台南地檢署偵訊。檢察官於22日凌晨訊問後，除諭知交保與責付外，也要求其定期報到，以確保後續偵查順利進行。

檢方指出，已奉台灣高等檢察署指示成立防範恐怖攻擊應變小組，全面強化預警、通報與即時應處機制，全力維護社會秩序與民眾安全。同時也呼籲民眾，面對相關訊息應保持理性與警覺，切勿散布或轉傳未經查證的內容，以免觸法並引發公眾恐慌。