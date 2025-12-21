女客謊稱「高鐵上有爆裂物」！警方出手了　將人帶回調查

▲民眾報案稱高鐵有爆裂物，警方將人帶回調查。（示意圖／記者林東良翻攝）



記者林東良、柯振中／台南報導

高鐵南下列車21日下午驚傳爆炸威脅。鐵路警察局高雄分局指出，21日16時20分接獲高鐵台南站通報，有旅客謊稱所搭乘的高鐵833車次將發生爆炸，警方立即派員會同高鐵公司人員進行全車安全檢查，所幸未發現任何爆裂物，列車運行未受影響。

警方表示，接獲通報後，隨即指派左營派出所及偵查隊人員前往處理，並同步掌握列車動態。經查，該班次列車已於16時25分抵達終點左營站，警方隨即展開後續查處作業。

鐵警高雄分局說明，經聯繫報案人彭姓女子，對方在電話中稱高鐵833車次第7車廂會爆炸，並表示相關說法為自行推算所得。警方進一步檢視其手機內容，發現通訊軟體內僅有多組意義不明的數字，且其說詞前後不一，顯與常理不符，隨即通報台南市衛生局到場評估其精神狀況。

警方指出，由左營派出所副所長率員前往列車現場，使用金屬探測器對車廂各處進行全面檢查，確認未發現任何爆裂物。訊後，警方依刑法第151條恐嚇公眾罪嫌，將彭女逮捕並移送台灣台南地方檢察署偵辦。

鐵警高雄分局呼籲，民眾切勿散布不實訊息，以免造成社會恐慌並觸犯法律；若發現可疑人、事、物，應立即撥打110報案，警方將迅速派員處理，共同維護旅運安全。