快訊／睡褲男持雙刀闖加油站！辦公室淋不明液體　遭警強勢壓制

記者陸運陞、莊智勝／新北報導

新北市三峽區介壽路一段今(20日)下午2時28分許傳出一起暴力恐嚇案，警方調查，一名呂姓男子(32歲)手持雙刀闖入一處加油站辦公室恐嚇，並將不明溶液往桌上淋；警方獲報到場後立即控制呂嫌，惟呂嫌情緒激動、抗拒逮捕，後續遭優勢警力強力鎮壓，過程中呂嫌手中的刀刃不慎劃傷自己，後續由警方協助送往亞東醫院治療。詳細案情細節、犯案動機尚待進一步調查釐清。

▲呂嫌穿卡通風睡褲、手持雙刀及不明液體闖入加油站辦公室恐嚇，遭警方強勢壓制。（圖／記者陸運陞翻攝）