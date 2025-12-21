台中大遠百跳電看電影「一片黑」　觀眾嚇瘋：外面發生什麼事

▲台中大遠百發生跳電。（圖／資料照）



記者許力方／綜合報導

台中大遠百傳出跳電事故，21日下午4時許大樓內因跳電導致手扶梯、電梯等全部停擺，不僅有民眾看到冒白煙、聞到燒焦味，還有人在百貨內威秀影城觀看電影時，突然因跳電停止播映，嚇得以為外面發生什麼大事？

事發於21日下午4時許，台中大遠百突然跳電，電梯、手扶梯全部停擺，部分櫃位暫停營業，還有不少民眾當時正在看電影《動物方城市2》，看到一半突然一片黑，嚇得發文驚呼「當下還以為是不是外面怎麼了，嚇瘋…腦袋瘋狂運轉要待在哪邊最安全。」