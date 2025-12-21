阿房宮只蓋一半！考古新發現：最早是溼地淺湖　台基建在淤泥上

▲阿房宮遺址南段。（圖／翻攝西安日報）



記者蔡紹堅／綜合報導

阿房宮遺址的考古取得新進展，考古隊挖掘發現，遺址原先是大片水池或湖泊，阿房宮的台基建在淤泥之上，經過了治水、夯土，才展開工程。同時，考古隊也在遺址處發現了多個唐朝墓葬，確認該處最遲在唐朝，已經成為了民間墓地。

建地原為溼地湖泊 排水清淤後才展開工程

根據西安日報報導，阿房宮與上林苑考古隊隊長劉瑞表示，在台基中部進行的這次發掘確證了此前的探測猜測：整個約54萬平方米的台基下方，均勻分布著厚達0.5米至0.6米的連續黑色淤泥層，之下才是原始生土，「這代表，在營建工程啓動前，此處並非堅實的陸地，而是一片廣闊的濕地或淺湖。」

劉瑞介紹，工程的第一步是「排水清淤」，施工者對湖底鬆軟的淤泥進行了大規模、高精度的「找平」處理：在中心較深處清理較多淤泥，邊緣較淺處則清理較少，最終形成一個厚度均勻、由外向內略呈坡狀的堅實基底。

劉瑞指出，當年的夯築流程是「先治水，後夯土」，先是完成對水域的排乾與地基的統一處理；其次由外向內，分塊夯築基礎，施工從規劃台基的南部邊緣開始，分板塊向北（中心區域）推進，構築穩固的底盤；再鋪設施工幹道，在夯實的底盤上，人員與車輛由南向北大規模運輸土料，長期碾壓形成了堅硬的下層踩踏面，其上至今留有清晰車轍；然後逆作法完成主體，工程並未直線推進，而是在踩踏面北端先向上夯築台基的北部主體，隨即施工隊伍向南逐步後退作業，最終完成南部台基的合龍。

阿房宮沒有建成 唐朝變成民間墓地

阿房宮遺址位於陝西省西咸新區灃東新城，是秦始皇三十五年（公元前212年）開始營建的秦帝國朝宮。據記載，隨著秦的二世而亡，阿房宮營建被迫終止，即文獻所載「阿房宮未成」。

同時，考古人員還發現了秦代國家級工程精細化管理的直接物證，在探溝北段，同一夯層內存在一條清晰的南北向分界線。線東與線西的土色、夯窩排列方式截然不同。

專家判斷，這極可能是兩支施工隊從東西兩側相向夯築時留下的「接縫」，或因取土來源不同，或因夯打節奏不一，生動揭示了當時分區負責、協同作業的施工模式。

考古隊還在發掘區內清理出的多座唐代小型墓葬及「開元通寶」等器物，證實最遲在唐代，此地已成為民間墓地。

專家說，此次新發現以「建於湖沼淤泥之上」的獨特選址和完整揭露的施工鏈條，實現了對秦漢時期超高難度大型土木工程技術的重大突破。